Nokia Oyj

Pörssitiedote

16.6.2025 klo 14:00 EEST

Nokia ilmoittaa muutoksista johtoryhmän kokoonpanossa

Espoo – Nokia ilmoitti tänään muutoksista johtoryhmänsä kokoonpanossa. Federico Guillén jää eläkkeelle tehtävistään Nokiassa vuoden lopussa ja jättää tehtävänsä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän johtajana ja Nokian johtoryhmän jäsenenä 30.6.2025.

Osana suunniteltua johtajavaihdosta Verkkoinfrastruktuurin strategia- ja kasvujohtaja sekä Infineran entinen toimitusjohtaja David Heard on nimitetty liiketoimintaryhmän johtajaksi ja Nokian johtoryhmän jäseneksi 1.7.2025 alkaen. Heard raportoi Nokian toimitusjohtaja Justin Hotardille ja hänen asemapaikkansa on Dallasissa, Yhdysvalloissa. Federico ja David työskentelevät tiiviisti yhdessä varmistaakseen saumattoman johtajavaihdoksen.

Heard siirtyi Nokian palvelukseen Infineran yritysoston myötä helmikuussa 2025. Hän toimi aiemmin Infineran toimitusjohtajana ja tätä ennen sen operatiivisena johtajana vastaten myös uusien ratkaisuiden innovoinnista. Ennen Infineraa Heard työskenteli johtotehtävissä useissa yhdysvaltalaisissa teknologiayhtiöissä, kuten JSDU:ssa, BigBand Networksissä, Somera Communicationsissä, Lucent Technologiesilla ja AT&T:llä hankkien laajan kokemuksen televiestintäalalta sekä innovaatio- ja kasvujohtamisesta.

"Haluan kiittää Federicoa hänen ensiluokkaisesta johtajuudestaan ja työstään Nokian hyväksi. Hän on Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän ensimmäinen johtaja ja tehnyt siitä vahvan, kannattavan osan Nokian liiketoimintaa ja luonut hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle. Hänen johtajakaudellaan liiketoimintaryhmä uudisti portfoliotaan, muun muassa myymällä merenalaisten verkkojen liiketoiminnan ja ostamalla Infineran.

Verkkoinfrastruktuurilla on nyt vahva pohja, jolle rakentaa. Olen kiitollinen Federicolle hänen arvokkaasta panoksestaan Nokian hyväksi ja toivon hänelle kaikkea hyvää jatkossa”, Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard sanoi.

”Olen iloinen, että saamme Davidin osaksi Nokian johtoryhmää sekä johtamaan Verkkoinfrastruktuurin kehitystä. Hänellä on vahva näyttö liiketoiminnan skaalaamisesta ja innovaatioiden edistämisestä. Lisäksi Davidilla on laaja kokemus hyperscale-toimijoiden parissa työskentelystä ja tekoälyä varten optimoiduista ratkaisuista. Olen vakuuttunut, että hän on oikea valinta johtamaan Verkkoinfrastruktuuria", Hotard sanoi.

Lisäksi Nokia on nimittänyt toimitusjohtajan kansliapäällikön Victoria Hanrahanin Nokian johtoryhmän jäseneksi 16.6.2025 alkaen. Hän tulee keskittymään roolissaan liiketoiminnan strategisten ja operatiivisten hankkeiden johtamiseen, kuten parantamaan toimintoja ja koordinointia läpi organisaation. Hanharan raportoi Nokian toimitusjohtajalle ja hänen asemapaikkansa on Espoossa.

Lisätietoja kaikista nykyisistä Nokian johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteesta: www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/group-leadership-team

CV David Heard

Syntynyt: 1968

Kansalaisuus: Yhdysvaltain kansalainen

Koulutus:

Maisterin tutkinto, Management Science (Sloan), Stanford University Graduate School of Business

Master of Business Administration (MBA), University of Dayton

BA, tuotannon ja toiminnan johtaminen, The Ohio State University

Kokemus:

2025 (helmikuu-kesäkuu) Kasvujohtaja, Nokian Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä

2020–2025 Toimitusjohtaja, Infinera

2017–2020 Operatiivinen johtaja ja useita johtotehtäviä, Infinera

2015–2016 Pilvipalveluntarjoaja (ulkoinen konsultti), Dell

2010–2015 Verkko- ja palveluliiketoiminnan (ohjelmistojen) johtaja, JDSU

2007–2010 Operatiivinen johtaja, BigBand Networks

2004–2006 Toimitusjohtaja, Somera Communications (Jabil)

2003–2004 Johtaja (switching systems -liiketoiminta), Tekelec (Oracle)

2000–2003 Toimitusjohtaja, Santera Systems Inc (nykyisin Oracle)

1996–2000 Langattomien verkkojen liiketoiminnan johtaja ja useita muita tehtäviä, Alcatel-Lucent

1990–1996 Johtaja (access-liiketoiminta), AT&T (Lucent Technologies)

Muut tehtävät:

2017–2022 Hallituksen jäsen, Motion Intelligence

2012–2019 Hallituksen puheenjohtaja, Telecommunications Industry Association

2015–2018 Hallituksen johtaja, Milestone Sports

2006–2017 Hallituksen jäsen ja yksi Zyvex Performance Materialsin perustajista

2002–2004 Hallituksen jäsen, Spatial Wireless (Alcatel Lucent)

CV Victoria Hanharan

Syntynyt: 1988

Kansalaisuus: Yhdysvaltain kansalainen

Koulutus:

Bachelor of Business Administration (BBA), markkinointi, Texas A&M University

Master of Business Administration (MBA), University of Houston

Kokemus:

2015–2024 Hewlett Packard Enterprise (HPE)

Johtaja, globaali markkinointi – Suurteholaskenta ja tekoäly (2023–2024)

Kansliapäällikkö - Suurteholaskenta ja tekoäly -liiketoimintayksikkö (2021–2023)

Päällikkö, markkinointistrategia (2019–2021)

Vanhempi tuotemarkkinointipäällikkö (2015–2019)

2010–2015 St. Jude Medical

Tuotemarkkinointipäällikkö, neuromodulaatio-osasto (2013–2015)

Markkinointiviestinnän koordinaattori (2010–2013)

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Lisätietoja:

Nokia Viestintä

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Nokia Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Legal Disclaimer:

