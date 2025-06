Bitget, 솔라나 서밋 2025에서 QR 기반 결제 출시로 한 발 더 앞서나가다

빅토리아, 세이셸, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 6월 5일부터 7일까지 베트남 다낭에서 개최된 솔라나 APAC 서밋 2025 (Solana APAC Summit 2025) 행사에서 비수탁형 Web3 지갑인 Bitget Wallet이 영향력 있는 시연 행사를 마무리했다. 이 서밋의 주요 스폰서 자격으로 참가한 Bitget Wallet은 3일간 진행된 이번 행사에서 최신 결제 기능을 선보이는 한편, 솔라나 생태계 전반의 빌더들과 교류하며, 온체인 도구가 아시아를 비롯한 전 세계의 실제 사용 사례를 어떻게 지원할 수 있는지 시연 무대를 가졌다.

Bitget Wallet은 원활한 다중 통화 결제를 위해 솔라나 페이 (Solana Pay)와 국가별 QR 결제 시스템을 포함한 QR 기반 결제 통합을 행사 개막일 공식 발표했다. 이 같은 통합 조치는 블록체인과 일상적인 상거래 사이의 간극을 좁히는 Bitget Wallet의 새로운 정체성인 '모두를 위한 암호화폐' (Crypto for Everyone)에 부합하는 것이다. 아울러 원활한 스왑, 스테이킹, 주피터 DEX (Jupiter DEX)를 통한 네이티브 솔라나 거래 지원 등 솔라나 디앱 (Solana dApps)을 월렛 인프라에 쉽게 통합하는 방법을 보여주는 개발자 워크샵도 가졌다.

서밋 2일차에는 Bitget Wallet의 비즈니스 개발 매니저인 Xavier Ow Yeong이 무대에 올라 온체인 금융이 사용자의 소비, 저축, 자본 접근 방식을 어떻게 변화시키고 있는지에 대해 논의하는 시간을 가졌다. 이날 저녁, Bitget Wallet은 Saros와 밋업을 공동 주최하여 곧 출시될 비엣큐알 (VietQR )결제 기능을 라이브 테스트 환경에서 미리 선보이는 시간도 가졌다. 150명 이상의 커뮤니티 회원이 이 행사에 참석하여 새로운 Bitget Wallet 통합 기능을 직접 살펴보고, 초기 테스터를 위한 라이브 에어드랍 보상과 함께 독점 상품을 받았다.

솔라나 APAC 서밋 (Solana APAC Summit)은 암호화폐 지갑을 저장 도구에서 일상적인 슈퍼 앱으로 전환하려는 Bitget Wallet의 로드맵에서 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다. 이 행사는 실제 채택을 확대하기 위한 광범위한 미션의 일환으로, 임베디드 결제 인프라, 크로스체인 유동성, 사용자 우선 설계가 신흥 시장이나 웹3 개발의 글로벌 허브에서 어떻게 새로운 암호화폐 행동을 이끌어낼 수 있는지 보여줄 것으로 전망된다.

Bitget Wallet의 솔라나 서밋 참여는 아시아 전역으로 암호화폐 접근성을 확대하고 생태계 파트너, 개발자, 커뮤니티를 실용적인 차세대 온체인 도구의 물결에 동참시키기 위한 지속적인 이니셔티브의 일환이다.

Bitget Wallet 소개:

Bitget Wallet은 누구나 간편하고 안전하게 암호화폐를 사용할 수 있도록 설계된 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 8,000만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 스왑, 시장 인사이트, 스테이킹, 보상, DApp 탐색, 결제 솔루션 등 다양한 암호화폐 서비스를 제공하고 있다. 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 Bitget Wallet은 수백 개의 탈중앙 거래소 및 크로스체인 브리지에서 원활한 멀티체인 거래를 가능하게 한다. 3억 달러 이상의 사용자 보호 기금이 지원되며, 사용자 자산에 대한 최고 수준의 보안을 보장한다. Bitget의 비전은 '모두를 위한 암호화폐' (Crypto for Everyone)으로, 10억 명의 사람들이 암호화폐를 더 간편하고 안전하게, 일상 생활의 일부로 만드는 것이다.

