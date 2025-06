ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)、Solana Summit 2025 でQRコード決済を先行展開

セイシェル共和国ヴィクトリア発, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手ノンカストディアルのWeb3ウォレットであるビットゲットウォレットは、2025年6月5日から7日にかけてベトナム・ダナンで開催されたソラナAPACサミット2025で、大きな反響を呼ぶ出展を果たした。 サミットの主要スポンサーとして、ビットゲット・ウォレットは3日間のイベントを利用して、最新の決済機能を初公開し、ソラナエコシステム全体のビルダーと交流し、オンチェーン・ツールがアジアやそれ以外の地域における実際のユースケースにどのように活用できるかを実演した。

初日、ビットゲット・ウォレットは、シームレスな複数通貨決済を実現するため、ソラナ・ペイ (Solana Pay) や各国のQR決済システムを含むQRベースの決済統合を正式に発表した。 今回の統合は、ブロックチェーンと日常の商取引の間のギャップを埋めるものであり、ビットゲット・ウォレットの新たなアイデンティティ「すべての人に暗号資産を (Crypto for Everyone)」にふさわしい内容である。 また、ビットゲット・ウォレットは、シームレスなスワップやステーキング、ジュピター DEX (Jupiter DEX) を通じたネイティブのソラナ取引などの機能を含め、ソラナdApps (Solana dApps) をウォレットのインフラに簡単に統合できることを紹介する開発者向けワークショップも開催した。

サミット2日目には、ビットゲット・ウォレットのビジネス開発マネージャー、ザビエル・オウ・ヨン (Xavier Ow Yeong)が登壇し、オンチェーン金融がユーザーの支出、貯蓄、資本へのアクセス方法をいかに変えつつあるかについて講演した。 その夜、ビットゲット・ウォレットはソラナと共同でミートアップを開催し、ライブテスト環境において、今後導入予定のVietQR決済機能を先行公開した。 150人を超えるコミュニティメンバーがイベントに参加し、新しいビットゲット・ウォレットの統合機能を実際に体験し、早期テスター向けのライブエアードロップ報酬と限定グッズを受け取った。

ソラナAPACサミット (Solana APAC Summit) は、暗号資産ウォレットを単なる保管ツールから日常使いのスーパーアプリへと変革するというビットゲット・ウォレットのロードマップにおける重要なマイルストーンとなる。 現実世界での導入を拡大するというより大きな使命の一環として、このイベントでは、組み込み型の決済インフラ、クロスチェーンの流動性、そしてユーザーファーストの設計が、新興市場やWeb3のグローバルなハブにおいて、どのように新たな暗号資産の活用行動を生み出すかを示している。

ビットゲット・ウォレットの Solana Summit への参加は、アジア全域での暗号資産へのアクセス拡大を継続的に推進する取り組みの一環であり、エコシステムパートナー、開発者、コミュニティを、次世代の実用的なオンチェーンツールに連携させることを目的としている。

ビットゲット・ウォレットについて

ビットゲット・ウォレット は、誰もが暗号通貨を簡単かつ安全に利用できるように設計された、非保管型暗号通貨ウォレットである。 8,000万人以上のユーザーを誇り、スワップ、市場インサイト、ステーキング、リワード、DApp探索、決済ソリューションなど、暗号資産に関するあらゆるサービスをワンストップで提供している。 130以上のブロックチェーンおよび数百万種類のトークンに対応するビットゲット・ウォレットは、数百のDEX (分散型取引所) およびクロスチェーンブリッジを通じて、シームレスなマルチチェーン取引を実現している。 ユーザーの資産の安全を確保するために3億ドル (約440億円) 以上の保護基金も備えている。 同社のビジョンは「すべての人に暗号資産を」であり、暗号通貨をシンプルかつ安全にすることで、10億人の人々の日常生活の一部にすることを目指している。

