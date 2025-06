Bitget מביטה קדימה ב-Solana Summit 2025 עם פריסת תשלומים מבוססת QR

ויקטוריה, איי סיישל, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget Wallet, אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, סיימה הופעה מרשימה ב-Solana APAC Summit 2025 שהתקיימה בדא-נאנג, וייטנאם, בין ה-5 ל-7 ביוני. כנותנת חסות עיקרית לכנס, Bitget Wallet ניצלה את האירוע בן שלושת הימים כדי להציג את תכונות התשלום החדשות ביותר שלה, להתחבר עם יוצרי מערכות מכל רחבי האקו סיסטם שלSolana , ולהדגים כיצד כלים ברשת הבלוקצ'יין יכולים להניע תחרישי שימוש בעולם האמיתי ברחבי אסיה, ובכל מקום אחר.

ביום הפתיחה הכריזה Bitget Wallet באופן רשמי על השילוב של אינטגרציות תשלום מבוססות QR, הכוללות את Solana Pay ומערכות תשלום לאומיות באמצעות קוד QR, המאפשרות תשלום חלק בריבוי מטבעות. שילוב זה מתיישר עם הזהות החדשה של Bitget Wallet - "קריפטוגרפיה לכולם", ומגשר על הפער בין בלוקצ'יין למסחר יומיומי. בנוסף, אירחה Bitget Wallet סדנת מפתחים שהציגה את קלות השילוב של האפליקציות המבוזרות של Solana בתשתית הארנק, כולל תמיכה בהמרות, הימורים ומסחר טבעי ב-Solana בביצוע חלק דרך Jupiter DEX.

חאבייר או יונג (Xavier Ow Yeong), מנהל הפיתוח העסקי של Bitget Wallet, עלה על הבמה ביום השני של הכנס כדי לדון כיצד מימון מבוסס בלוקצ'יין משנה את האופן שבו משתמשים מוציאים, חוסכים וניגשים להון. באותו ערב, Bitget Wallet אירחה, במשותף עם Saros, מפגש בו הציגה את VietQR, תכונת התשלום העומדת בפני השקה, ובסביבת בדיקה חיה. למעלה מ-150 חברי קהילה השתתפו באירוע, בחנו ממקור ראשון אינטגרציות חדשות של Bitget Wallet וקיבלו מזכרות בלעדיות לצד הטבת תגמול שהוענקה בזמן אמת לבודקים הראשונים.

פסגת Solana APAC מסמנת ציון דרך משמעותי במפת הדרכים של Bitget Wallet להפוך ארנקי קריפטו מכלי אחסון לאפליקציות על יומיומיות. כחלק ממשימה רחבה יותר להרחיב את האימוץ בעולם האמיתי, האירוע מדגים כיצד תשתית תשלומים משובצת, נזילות חוצת שרשרת ועיצוב משתמש ראשון יכולים לפתוח התנהגויות קריפטו חדשות, בין אם בשווקים מתעוררים או במרכזים גלובליים של פיתוח Web3.

ההשתתפות של Bitget Wallet בפסגת Solana היא חלק מהיוזמה המתמשכת שלה להרחיב את הגישה לקריפטו ברחבי אסיה, תוך יישור שותפי מערכת האקו סיסטם, מפתחים וקהילות סביב הגל הבא של כלים מעשיים.

Bitget Wallet היא אפליקציית ארנק קריפטוגרפי ללא משמורת שנועד להפוך את הקריפטוגרפיה לפשוטה, חלקה ומאובטחת עבור כולם. עם למעלה מ-80 מיליון משתמשים, הארנק משלב חבילה מלאה של שירותים קריפטוגרפים, כולל עסקאות החלפה, תובנות שוק, הימורים, תגמולים, דפדפן DApp ופתרונות תשלום קריפטוגרפי. Bitget Wallet תומכת ביותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים, ומאפשרת מסחר חלק בריבוי רשתות עם תמיכה במאות DEX וגשרים חוצי רשתות. עם גיבוי של קרן להגנה על משתמשים ששוויה יותר מ-300 מיליון דולר, היא מבטיחה את רמת האבטחה הגבוהה ביותר לנכסי המשתמשים. החזון שלה הוא קריפטו לכולם - להפוך את הקריפטו לפשוט יותר, בטוח יותר וחלק מחיי היומיום של מיליארד אנשים.

