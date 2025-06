沙特阿拉伯於巴黎 VivaTech 科技展介紹潛力獨角獸企業，彰顯沙特阿拉伯王國創新實力持續增長

巴黎, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha'at 指沙特阿拉伯的 Small and Medium Enterprises General Authority,剛率領五間充滿潛力的沙特阿拉伯獨角獸中小企參與 2025 年歐洲頂尖科技創新展會 VivaTech。 是次參與隸屬沙特阿拉伯獨角獸計劃,這是 Saudi Vision 2030 項目,旨在扶持潛力十足的快速成長企業於前瞻性產業突破 10 億美元估值。

這場聚焦創新的巴黎盛會為期四天(6 月 11 日至 14 日),匯聚 13,500 間新創公司、3,200 名投資者及超過 16.5 萬名與會者。

展會邁入第九年,成為 Monsha'at 讓沙特阿拉伯高潛力新創企業接觸全球最佳實務、行業見解及頂尖國際持份者策略網絡的關鍵平台,助其探索新視野並拓展全球市場所需的技能及人脈。 此外,展會亦讓沙特阿拉伯得以與頂尖科技投資分享成功經驗,呼應「沙特阿拉伯獨角獸」項目促進沙特阿拉伯新創企業領域發展與創新的使命。

Monsha'at 創業副總裁 Saud Alsabhan 說:「我們參與 2025 年 VivaTech 科技展,不僅是展現沙特阿拉伯王國傑出年輕新創與理念的重大契機, 更讓我們的優秀科技創業家得以向全球投資與創新先驅分享對沙特阿拉伯王國蓬勃新創生態系統的深刻見解。」

Monsha'at 率領的五間新創企業包括:擁有 300 萬名用戶的數碼租車平台 Telgani、下載量超過 600 萬的二手銷售應用程式 Soum、處理超過 5 億美元活動交易的數碼互動平台 Webook、為 500 多間沙特阿拉伯企業提供金融解決方案的 SiFi,以及服務沙特阿拉伯全國超過 7,000 位客戶的零售科技公司 Rewaa。 以上五間企業共同體現沙特阿拉伯快速發展的電商、交通、娛樂科技、金融科技與零售科技產業之活力。

這些企業的登場,正值沙特阿拉伯中小企與新創生態系統發展氣勢強勁之際。 在 2025 年第一季度,沙特阿拉伯私營部門商業登記量較上一季度增加 48%,全國有效登記量達 168 萬, 高增長產業包括電商(註冊實體增加 6%,達到 41,322 間)及雲端運算(同期飆升 33%)。

Monsha'at 參與 2025 年 VivaTech 科技展,突顯沙特阿拉伯對培養創業風氣、促成國際合作和推動科技領導企業(特別是中小企)加速發展的堅定承諾。

