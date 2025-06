沙特阿拉伯在巴黎 VivaTech 展示数家潜在独角兽企业，彰显沙特日益增强的创新实力

巴黎, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha'at,即沙特阿拉伯 Small and Medium Enterprises General Authority(中小企业总局),带领五家有潜力成为独角兽企业的沙特中小企业参加了欧洲最先进的科技与创新展会 VivaTech 2025。 此次参展是“沙特独角兽企业”计划的组成部分,该计划是实现沙特 Vision 2030 愿景目标的一项举措,旨在帮助前景广阔的行业中具有高潜力、发展迅速的企业达到 10 亿美元以上的估值。

这场为期四天的创新盛会于 6 月 11 日至 14 日在巴黎举行,吸引了 13500 家初创企业、3200 名投资者以及165000 多名与会者。

VivaTech 如今已步入第九个年头,此次展会是 Monsha'at 为沙特高潜力初创企业提供的关键契机,使其能够接触全球最佳实践、行业洞见以及与全球主要利益相关者的战略网络,获得全新视角,并获取在全球范围内实现规模扩张所需的技能和人脉。 它还让这些企业能够与顶尖科技投资者分享沙特阿拉伯的成功故事,这一点与“沙特独角兽企业”计划致力于推动沙特初创企业领域的增长和创新的承诺不谋而合。

Monsha'at 创业事务副局长 Saud Alsabhan 表示:“我们参加 VivaTech 2025 展会是一次绝佳的机会,不仅能够展示沙特涌现出的几家最出色的初创企业及理念, 也能让沙特最杰出的科技创业者们,与全球顶尖投资者和创新者分享有关沙特蓬勃发展的创业生态系统的一些见解。”

由 Monsha'at 牵头的沙特参展团队包括五家初创企业:拥有超过 300 万用户的数字汽车租赁平台 Telgani;下载量超过 600 万次的二手销售应用程序 Soum;处理了 5 亿+美元交易的数字互动平台 Webook;为 500 余家沙特企业提供金融解决方案的 SiFi;以及为沙特全国 7000 多家客户提供服务的零售科技公司 Rewaa。 这五家初创企业共同展现了沙特阿拉伯在电子商务、交通运输、娱乐科技、金融科技和零售科技行业的活力。

它们的此次参与正值沙特中小企业和初创企业生态系统发展势头强劲之际。 2025 年第一季度,沙特阿拉伯私营部门的商业注册数量环比增长 48%,打破以往记录,全国活跃注册总数达到 168 万家。 高增长领域包括电子商务(其注册实体数量增长 6%,达到 41322 家)和云计算(同期猛增 33%)。

Monsha'at 出席 VivaTech 2025 展会,凸显了沙特致力于培养创业精神、促进国际合作、助力沙特科技领军企业(尤其是中小企业)的决心。

如需本公告随附的照片,请访问 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2964197e-a08a-47d6-a91a-1adbc4bb3ba9

Jose Mendez mendezj@webershandwick.com Tarek Chahine tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.