ซาอุดีอาระเบียจัดแสดงยูนิคอร์นที่มีศักยภาพในงาน VivaTech Paris…

ปารีส, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha'at ซึ่งเป็น Small and Medium Enterprises General Authority ของซาอุดีอาระเบีย ได้นำ SME ซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นยูนิคอร์นหรือบริษัทสตาร์ตอัปเอกชนมูลค่าสูงมากของซาอุดีอาระเบียจำนวนห้ารายเข้าร่วมงาน VivaTech 2025 ที่เป็นนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของยุโรป การมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Saudi Unicorns ซึ่งเป็นโครงการริเริ่ม Saudi Vision 2030 ที่ช่วยเหลือบริษัทที่มีศักยภาพสูงและเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคส่วนที่มีแนวโน้มดีให้บรรลุมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์

งานที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมเป็นเวลาสี่วันและจัดขึ้นที่กรุงปารีสระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น มีสตาร์ตอัป 13,500 ราย นักลงทุน 3,200 ราย และผู้เข้าร่วมงานกว่า 165,000 ราย

การประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่เก้านี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ Monsha'at ในการเปิดทางให้สตาร์ตอัปที่มีศักยภาพสูงของซาอุดีอาระเบียได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับโลก ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม และเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำระดับโลก รวมทั้งได้รับมุมมองใหม่ ๆ และได้รับทักษะและผู้ติดต่อที่จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจในระดับโลก นอกจากนี้ ยังช่วยให้สตาร์ตอัปดังกล่าวยังสามารถแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของซาอุดีอาระเบียให้กับนักลงทุนด้านเทคโนโลยีชั้นนำ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโครงการ Saudi Unicorns ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมในแวดวงสตาร์ตอัปของซาอุดีอาระเบีย

“การที่เราเข้าร่วมงาน VivaTech 2025 ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่จะได้จัดแสดงทั้งสตาร์ตอัปน้องใหม่ที่ดีที่สุดหลายแห่งและแนวคิดใหม่ ๆ ที่ดีที่สุดหลายแนวคิดจากราชอาณาจักรเท่านั้น” Saud Alsabhan รองผู้ว่าการฝ่ายผู้ประกอบการของ Monsha'at กล่าว “แต่ยังเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เก่งที่สุดของเราบางส่วนจะได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบนิเวศสตาร์ตอัปที่กำลังเติบโตของราชอาณาจักรกับนักลงทุนและนักสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำของโลก”

กลุ่มซาอุดีอาระเบียที่นำโดย Monsha’at นี้ประกอบด้วยสตาร์ตอัปห้าราย ได้แก่ Telgani แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการเช่ารถที่มีผู้ใช้กว่า 3 ล้านคน Soum แอปขายสินค้ามือสองที่มียอดดาวน์โหลดกว่า 6 ล้านครั้ง Webook แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลที่ประมวลผลธุรกรรมอีเวนต์มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ SiFi ที่ให้บริการโซลูชันทางการเงินแก่บริษัทในซาอุดีอาระเบียกว่า 500 แห่ง และ Rewaa บริษัทเทคโนโลยีค้าปลีกที่ให้บริการลูกค้ากว่า 7,000 รายทั่วราชอาณาจักร บริษัทเหล่านี้ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการเติบโตของซาอุดีอาระเบียในภาคส่วนอีคอมเมิร์ซ การขนส่ง เทคโนโลยีความบันเทิง เทคโนโลยีทางการเงิน และเทคโนโลยีค้าปลีก

การมีส่วนร่วมของบริษัทดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีกระแสผลักดันแรงในด้านระบบนิเวศ SME และสตาร์ตอัปของราชอาณาจักร ในไตรมาส 1 ปี 2025 ภาคเอกชนของซาอุดีอาระเบียมียอดการลงทะเบียนเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน กล่าวได้ว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้งานจริงถึง 1.68 ล้านรายทั่วประเทศ ภาคส่วนที่มีการเติบโตสูงประกอบด้วยอีคอมเมิร์ซซึ่งมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 6% เป็น 41,322 ราย และการประมวลผลบนคลาวด์ซึ่งเพิ่มขึ้น 33% ในช่วงเวลาเดียวกัน

การปรากฏตัวของ Monsha'at ในงาน VivaTech 2025 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่ซาอุดีอาระเบียมีต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเร่งการเติบโตของผู้นำด้านเทคโนโลยีของซาอุดีอาระเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SME

