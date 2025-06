サウジアラビアがビバテック・パリ (VivaTech Paris) で有望ユニコーン企業を紹介し、王国の拡大するイノベーション力を強調

パリ発, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- サウジアラビアの中小企業総局であるモンシャーアト (Monsha’at) は、将来的にユニコーンとなる可能性を秘めた5社の中小企業を率い、欧州最大級のテクノロジーとイノベーションの展示会であるビバテック2025 (VivaTech 2025) に参加した。 この取り組みは、サウジ・ユニコーンズ (Saudi Unicorns) の一環であり、有望な分野において急成長する企業が10億米ドル (約1,439億2,962万円) 超の評価額を達成できるよう支援する、サウジ・ビジョン2030 (Saudi Vision 2030) のイニシアチブである。

6月11日から14日までパリで開催された4日間のイノベーション特化型イベントには、13,500社のスタートアップ、3,200人の投資家、165,000人以上の来場者が集まった。

9回目の開催となる本カンファレンスは、将来性の高いサウジアラビアのスタートアップが、世界のベストプラクティスや業界知見、世界の有力なステークホルダーとの戦略的ネットワークに触れ、新たな視点と国際的成長に必要なスキルや人脈を獲得する貴重な機会となった。 また、同国の成功事例を有力テック投資家と共有する場ともなり、サウジ・ユニコーンズ・イニシアチブが掲げる、スタートアップ分野における成長とイノベーション推進の理念とも合致するものであった。

モンシャーアト起業担当副総裁 (Vice Governor of Entrepreneurship) のサウド・アルサバン (Saud Alsabhan) は以下のように述べている。「ビバテック2025への参加は、王国から生まれる若く優れたスタートアップや構想の数々を紹介する絶好の機会となりました」。 「また本イベントは、王国の急成長するスタートアップ・エコシステムについて、当局が誇る優秀なテック起業家たちが、世界の有力な投資家やイノベーターに対してその見解を共有する貴重な機会ともなりました」。

モンシャーアトが主導したサウジ代表団には、以下の5社のスタートアップが参加した:デジタル車両レンタルプラットフォームで300万人以上のユーザーを持つテルガーニ (Telgani)、600万回を超えるダウンロードの中古品販売アプリであるスーム (Soum)、5億米ドル (約719億9,911万円) 超のイベント取引を処理してきたデジタルエンゲージメント・プラットフォームであるウィブック (Webook)、500社以上のサウジ企業に金融ソリューションを提供するシフィ (SiFi)、そして全国7,000以上の顧客にサービスを提供する小売テック企業リワー (Rewaa) である。 これらの企業は共に、サウジアラビアにおけるeコマース、交通、エンターテインメントテクノロジー、フィンテック、小売テック分野の活発さを示している。

今回の参加は、王国の中小企業およびスタートアップ・エコシステムが力強い勢いを見せる中での取り組みである。 2025年第1四半期、サウジアラビアの民間セクターにおける商業登録件数は前四半期比48%増を記録し、全国で168万件の有効登録に達した。 成長の著しい分野には、登録数が6%増の41,322件となったeコマースや、同期間に33%の急増を示したクラウドコンピューティングなどが含まれる。

モンシャーアトのビバテック2025への参加は、起業家精神の育成、国際的なパートナーシップの促進、そして特に中小企業 (SMEs) を中心としたサウジのテックリーダーの成長加速に対する、サウジアラビアの強いコミットメントを明確に示すものである。

