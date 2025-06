Arab Saudi Menampilkan Calon Unicorn di VivaTech Paris, yang Menyoroti Tumbuhnya Kekuatan Inovasi Arab Saudi

PARIS, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha'at, Small and Medium Enterprises General Authority (Otoritas Umum Usaha Kecil dan Menengah) Arab Saudi, memimpin grup beranggotakan lima calon UKM unicorn Arab Saudi untuk ikut serta dalam VivaTech 2025, pameran teknologi dan inovasi terkemuka di Eropa. Partisipasinya merupakan bagian dari program Unicorn Saudi; inisiatif Vision 2030 Saudi untuk membantu perusahaan yang bertumbuh pesat dan menyimpan potensi tinggi di sektor menjanjikan mencapai valuasi di atas $1 miliar.

Pameran empat hari yang berfokus pada inovasi yang digelar di Paris mulai tanggal 11-14 Juni ini menghadirkan 13.500 startup (perusahaan rintisan), 3.200 investor, dan lebih dari 165.000 pengunjung.

Konferensi ini, yang sekarang memasuki tahun kesembilannya, merupakan peluang besar bagi Monsha'at untuk mengekspos startup berpotensi tinggi Arab Saudi ke praktik terbaik global, wawasan industri, dan jaringan strategis dengan pemangku kepentingan global terkemuka, mendapatkan perspektif baru, serta mendapatkan keahlian dan kontak yang mereka butuhkan untuk meningkatkan skala secara global. Konferensi ini juga memungkinkan mereka untuk membagikan kisah sukses Arab Saudi kepada investor teknologi terkemuka, yang sejalan dengan komitmen inisiatif Unicorn Saudi untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam ranah startup Saudi.

“Partisipasi kami di VivaTech 2025 merupakan peluang besar untuk tidak hanya menampilkan beberapa konsep dan startup muda terbaik yang lahir di Arab Saudi,” ujar Saud Alsabhan, Wakil Gubernur Kewirausahaan di Monsha’at. “Acara ini merupakan kesempatan bagi kami untuk memungkinkan beberapa wirausahawan teknologi terbaik kami membagikan wawasan tentang ekosistem startup Arab Saudi yang sedang berkembang pesat kepada investor dan inovator global terkemuka.”

Kelompok Arab Saudi yang dipimpin oleh Monsha’at mencakup lima startup: Telgani, platform rental mobil digital dengan 3 juta lebih pengguna; Soum, aplikasi penjualan barang bekas yang sudah diunduh lebih dari 6 juta kali; Webook, platform keterlibatan digital yang telah memproses transaksi acara senilai lebih dari $500 juta; SiFi, yang menyediakan solusi keuangan untuk lebih dari 500 perusahaan Arab Saudi; dan Rewaa, perusahaan teknologi ritel yang melayani lebih dari 7.000 klien di Arab Saudi. Bersama-sama, kelima perusahaan ini menunjukkan nuansa dinamis dalam sektor e-commerce, transportasi, teknologi hiburan, teknologi finansial, dan teknologi ritel Arab Saudi yang berkembang.

Keterlibatan mereka berlangsung di tengah momentum kuat untuk ekosistem UKM dan startup Arab Saudi. Pada Q1 2025, sektor swasta Arab Saudi mencatat kenaikan sebesar 48% dari kuartal ke kuartal (QoQ) dalam pendaftaran komersial, yang mencapai 1,68 juta pendaftaran aktif di tingkat nasional. Sektor dengan pertumbuhan tinggi mencakup e-commerce, yang mengalami kenaikan sebesar 6% menjadi 41.322 entitas yang terdaftar, dan komputasi cloud yang melonjak 33% selama periode yang sama.

Kehadiran Monsha'at di VivaTech 2025 menegaskan komitmen Arab Saudi untuk menumbuhkan kewirausahaan, yang memudahkan hadirnya kemitraan internasional, dan mempercepat pertumbuhan pemimpin teknologi Arab Saudi, terutama UKM.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2964197e-a08a-47d6-a91a-1adbc4bb3ba9

Jose Mendez mendezj@webershandwick.com Tarek Chahine tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.