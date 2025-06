Arabia Saudita presenta potenciales empresas unicornio en VivaTech París, para destacar el creciente poder de innovación del reino

PARÍS, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsha'at, Small and Medium Enterprises General Authority (Autoridad general de pequeñas y medianas empresas) de Arabia Saudita, lideró un grupo de cinco posibles PYMES unicornio sauditas que participaron en VivaTech 2025, la principal feria europea de tecnología e innovación. Su participación formó parte de las empresas unicornio sauditas; una iniciativa de Saudi Vision 2030 (Visión de Arabia Saudita para 2030) para ayudar a empresas de alto potencial y rápido crecimiento en sectores prometedores a alcanzar valoraciones superiores a mil millones de dólares.

Este evento de cuatro días se celebró en París, del 11 al 14 de junio, se centró en la innovación, contó con la participación de 13.500 empresas emergentes, 3.200 inversores y más de 165.000 asistentes.

En su novena edición, la conferencia fue una oportunidad clave para que Monsha'at expusiera a las nuevas empresas sauditas de gran potencial las buenas prácticas mundiales, los conocimientos del sector y las redes estratégicas con las principales partes interesadas de todo el mundo, obtuviera nuevas perspectivas y adquiriera las competencias y los contactos que necesitan para escalar a nivel mundial. Además, les permitió compartir la historia de éxito de Arabia Saudita con los principales inversores en tecnología, lo que coincide con el compromiso de la iniciativa saudita para empresas unicornio para impulsar el crecimiento y la innovación en el espacio de las empresas emergentes saudíes.

“Nuestra participación en VivaTech 2025 fue una gran oportunidad no solo para mostrar varias de las mejores empresas emergentes y conceptos jóvenes procedentes del Reino", declaró Saud Alsabhan, vicegobernador de Emprendimiento de Monsha'at. “Además, el evento fue una oportunidad para que algunos de nuestros mejores emprendedores tecnológicos compartieran sus puntos de vista sobre el próspero ecosistema de empresas emergentes del Reino con destacados inversores e innovadores de todo el mundo”.

La cohorte saudí dirigida por Monsha'at incluía cinco empresas emergentes: Telgani, plataforma digital de alquiler de automóviles con más de 3 millones de usuarios; Soum, aplicación de ventas de artículos de segunda mano con más de 6 millones de descargas; Webook, plataforma de compromiso digital que ha procesado más de 500 millones de dólares en transacciones de eventos; SiFi, que ofrece soluciones financieras a más de 500 empresas saudíes; y Rewaa, empresa de tecnología para el comercio minorista que atiende a más de 7.000 clientes en todo el Reino. En conjunto, estas empresas muestran el dinamismo de los crecientes sectores de comercio electrónico, transporte, tecnología del entretenimiento, tecnología financiera y tecnología minorista de Arabia Saudita.

Su participación llega en un momento de fuerte impulso para los ecosistemas de las PYMES y empresas emergentes del Reino. En el primer trimestre de 2025, el sector privado de Arabia Saudita registró un aumento intertrimestral del 48 % en registros comerciales, y alcanzó 1,68 millones de registros activos en todo el país. Entre los sectores de mayor crecimiento se encuentran el comercio electrónico, que experimentó un aumento del 6 % hasta alcanzar las 41.322 entidades registradas y la computación en la nube, que aumentó un 33 % durante el mismo periodo.

La presencia de Monsha'at en VivaTech 2025 destaca el compromiso de Arabia Saudita de fomentar el espíritu empresarial, posibilitar las asociaciones internacionales y acelerar el crecimiento de los líderes tecnológicos saudíes, en particular las PYMES.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2964197e-a08a-47d6-a91a-1adbc4bb3ba9

