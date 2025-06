المملكة العربية السعودية تستعرض عدداً من الشركات الناشئة الواعدة في معرض VivaTech 2025، وتسلّط الضوء على القوة المتنامية للمملكة في مجال…

باريس, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية "منشآت" (Monsha’at) على رأس 5 شركات ناشئة واعدة في معرض VivaTech 2025، المعرض الرائد للتكنولوجيا والابتكار في أوروبا. تأتي هذه المشاركة في إطار البرنامج الوطني لدعم الشركات المليارية (Saudi Unicorns)، وهو أحد مبادرات "رؤية السعودية 2030" (Saudi Vision 2030)، ويُعنى بدعم وتمكين الشركات سريعة النمو وذات الإمكانات العالية في القطاعات الواعدة في رحلتها نحو دخول نادي الشركات المليارية

ينعقد المعرض الدولي للتقنية والابتكار VivaTech 2025 على مدى أربعة أيام في العاصمة الفرنسية باريس من 11 إلى 14 يونيو الجاري، بمشاركة واسعة لما يقرب من 13،500 شركة ناشئة و3،200 مستثمر، وبحضور أكثر من 165 ألف زائر.

تشكّل هذه الدورة التاسعة من المعرض فرصة أساسية تتيح لـ"منشآت" (Monsha’at) تعريف الشركات السعودية الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو بأفضل الممارسات العالمية، والرؤى ذات الصلة بالقطاع، وربطها بالشبكات الاستراتيجية من أصحاب المصلحة العالميين الرائدين، ومساعدتها على اكتساب منظور جديد، إلى جانب تزويدها بالمهارات والاتصالات التي تحتاجها للتوسع على الصعيد العالمي. كما يتيح المعرض للهيئة مشاركة قصة نجاح المملكة العربية السعودية في مجال التكنولوجيا مع كبار المستثمرين، تماشياً مع البرنامج الوطني لدعم الشركات المليارية (Saudi Unicorns)، الذي يُعنى بدفع النمو والابتكار في قطاع الشركات الناشئة في المملكة.

وفي معرض تعليقه على هذه المشاركة، قال Saud Alsabhan، نائب المحافظ لريادة الأعمال في "منشآت" (Monsha’at): "تمثّل مشاركتنا في معرض VivaTech 2025 فرصة هامة أتاحت لنا تسليط الضوء على عدد من أفضل الشركات الناشئة والمواهب الشابة من المملكة العربية السعودية. كما أتاحت أيضاً لبعض أفضل رواد الأعمال السعوديين في مجال التكنولوجيا بمشاركة رؤاهم مع كبار المستثمرين والمبتكرين العالميين وتعريفهم بمنظومة الشركات الناشئة المزدهرة في المملكة."

تضمّ مجموعة الشركات السعودية المشاركة في المعرض والتي تقودها "منشآت" (Monsha’at) خمس شركات ناشئة هي: "تلقاني" (Telgani)، وهي منصة رقمية في قطاع النقل، متخصصة في تقديم خدمات تأجير السيارات، تضم أكثر من 3 ملايين مستخدم؛ و"سوم" (Soum)، وهي منصة الكترونية لشراء وبيع جميع الأجهزة المستعملة مع أكثر من 6 ملايين تحميل للتطبيق؛ و"ويبوك" (Webook)، وهي منصة مشاركة رقمية عالجت أكثر من 500 مليون دولار من معاملات بيع تذاكر الحفلات والفعاليات الرياضية عبر الانترنت؛ و"ساي فاي" (SiFi)، وهي شركة تقنية مالية سعودية تقدم حلولاً في مجال إدارة النفقات وتخدم أكثر من 500 شركة سعودية؛ وشركة "رواء" (Rewaa)، وهي شركة تقنية تقدم حلولها لقطاع التجزئة والتجارة العامة وتخدم أكثر من 7 آلاف عميل في جميع أنحاء المملكة. تعكس هذه الشركات النمو الديناميكي المتسارع لقطاعات التجارة الإلكترونية والنقل وتكنولوجيا الترفيه والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التجزئة في المملكة العربية السعودية.

تتزامن مشاركة هذه الشركات في المعرض مع تنامي زخم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المملكة ونموها. فقد شهد القطاع الخاص زيادة بنسبة 48 في المائة في السجلات التجارية الجديدة المُصدرة في السعودية في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل بجميع مناطق المملكة. كما شكّلت التجارة الالكترونية واحداً من القطاعات عالية النمو، حيث سجلت المملكة زيادة بنسبة 6 في المائة في سجلات التجارة الالكترونية مع 41,322 ألف منشأة نشطة، في حين شهدت السجلات التجارية في مجال الحوسبة السحابية ارتفاعاً بنسبة 33 في المائة خلال الفترة عينها.

ويؤكد حضور "منشآت" (Monsha’at) في معرض VivaTech 2025 على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز ريادة الأعمال، وتمكين الشراكات الدولية، وتحفيز نمو رواد التكنولوجيا السعوديين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

