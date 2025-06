Bitget Onchain משיקה שדרוגי תכונות משמעותיים כדי להעצים מסחר חכם יותר

ויקטוריה, איי סיישל, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הכריזה על סדרה של שדרוגים תכונות רבי עוצמה, כולל פקודות מגבלת שער, לקיחת רווח/עצירת הפסד (TP/SL) חכמות, והתראות על אסימונים חדשים, עבור פלטפורמת ה-Onchain שלה, במטרה לספק למשתמשים יותר דיוק, שליטה ותובנות בזמן אמת על המסחר ברשתות הבלוקצ'יין.

העדכונים האחרונים מציגים שיפורי מפתח לביצוע המסחר, ניהול הסיכונים, המעקב אחר השוק וחוויית המשתמש. התפקודיות של פקודות מגבלת שער זמינה כעת, ומאפשרת לסוחרים להגדיר את מחירי הביצוע שלהם בדיוק וביעילות רבה יותר. בנוסף, הפלטפורמה Onchain תומכת בכלי לקיחת רווח/עצירת הפסד חכמים המאפשרים למשתמשים להגדיר מראש יעדי רווחים או הפסדים ולמכן את ניהול הפוזיציות בלחיצה אחת. כדי להעניק לסוחרים גמישות רבה יותר, ניתן כעת להתאים את הגדרות הגז וההחלקה עבור מספר מצבי עבודה.

Bitget Onchain שיפרה גם את הנראות לשוק בזמן אמת. התרשימים הפיננסיים מתעדכנים כעת בזמן אמת, ומבטיחים למשתמשים גישה לנתוני השוק העדכניים ביותר עם ההשתנות של המחירים. שכבת תרשימים חדשה משלבת נתוני מחירים עם שווי שוק, ומציעה נקודת מבט דו-שכבתית לקבלת החלטות מושכלות יותר.

הפלטפורמה הציגה גם תכונת מנוי חדשה לאסימונים ששולחת התראות מיידיות כאשר מופיעים אסימונים חדשים כדי לעזור למשתמשים להיות מודעים מוקדם להזדמנויות מתפתחות. תפקודיות החיפוש שודרגה גם היא כדי לתמוך בשאילתות ישירות באמצעות כתובות של חוזים, מה שמקל על זיהוי נכסים בעלי פוטנציאל גבוה. בנוסף, Bitget Onchain השיקה תכונת שיתוף חדשה המאפשרת למשתמשים להציג את הפוזיציות הפתוחות שלהם ואת ביצועי המסחר בצורה חלקה לאורך פלטפורמות שונות.

"ב-Bitget, אנו מחויבים לבנות סביבת מסחר חלקה וחכמה בשרשר", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "עם התכונות החדשות הללו, המשתמשים משיגים דיוק רב יותר, אוטומציה טובה יותר ונראות עמוקה יותר לשוק - כל אלה חיוניים כדי להישאר בחזית במרחב הנע במהירות ולקבל החלטות מסחר חכמות יותר".

Bitget Onchain הושקה באופן רשמי ב-7 באפריל 2025, כפתרון מסחר חלק בבלוקצ'יין לכלל המשתמשים. על ידי שילוב המהירות והפשטות של CEX עם הגישה הישירה לנכסים ברשת, היא מאפשרת למשתמשים לסחור באמצעות USDT מחשבונות הספוט שלהם ברשתות חשובות כמו Solana, BNB Chain ו-Base. עד כה, Bitget Onchain כבר כללה מעל 230 נכסים אופנתיים, רשמה מעל מיליון פעולות מסחר מצטברות, ואפשרה נפח מסחר כולל של מעל 200 מיליון דולר.

עם אבטחה בדרגת CEX וסינון אסימונים המופעל על ידי בינה מלאכותית, Bitget Onchain הופך את המסחר ב-DeFi לפשוט, בטוח ונגיש יותר, במיוחד עבור משתמשים חדשים המחפשים הזדמנויות מוקדמות בשווקים מתעוררים.

למידע נוסף על Bitget OnChain, בקרו כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0f2ea8b-9246-40f2-a7f4-0805abd9cfd5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.