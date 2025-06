Laporan Bitget bagi bulan Mei Menyerlahkan peningkatan sebanyak 21% dalam Volum Perdagangan Niaga Hadapan, sekali gus mempercepatkan kedudukannya sebagai bursa pertukaran #3

VICTORIA, Seychelles, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka telah mengeluarkan Laporan Ketelusan bagi bulan Mei 2025 yang menekankan pertumbuhan dalam aktiviti perdagangan, inovasi produk, pengembangan global dan impak sosial walaupun dalam pasaran kripto yang sedang menyusut.

Pada bulan Mei, jumlah keseluruhan modal pasaran kripto mengalami turun naik, mencecah paras tertinggi $3.6 trilion sebelum ditutup pada $3.28 trilion, dengan purata volum dagangan harian dicatatkan sebanyak $84.44 bilion. Walaupun pasaran kripto secara keseluruhan menunjukkan penyatuan, volum dagangan Bitget meningkat sebanyak 21%,dipacu oleh lonjakan 26% dalam dagangan niaga hadapan. Dagangan spot mencapai $107 bilion, menjadikan Bitget sebagai bursa kripto #3 secara global di dunia berdasarkan volum spot, hanya di belakang Binance dan Bybit dan meraih anggaran bahagian saham sebanyak 8.9%, menurut data Coingecko.

Bitget menambah lebih 500,000 pengguna baharu pada bulan Mei sahaja, menyumbang kepada lebih daripada 2 juta pengguna baharu sepanjang S2 2025. Bitget turut mencatat nisbah Bukti Rizab tertinggi dalam industri sebanyak 192%, manakala Dana Perlindungan syarikat itu mencapai paras tertinggi sepanjang masa iaitu $725 juta—mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap ketelusan, keselamatan aset dan perlindungan pengguna.

Mei merupakan bulan penting bagi Bitget Wallet, yang telah menjalani penjenamaan semula di bawah identiti “Crypto for Everyone” serta melancarkan naik taraf utama. Pelancaran utama termasuk integrasi Paydify bagi memudahkan laluan fiat di rantau LATAM, pasaran “Shop with Crypto” untuk berbelanja di lebih 300 jenama global serta Bitget Wallet Alpha, hab asli mudah alih khusus untuk penemuan token dan pelaksanaan dagangan satu klik merentasi lebih 130 blockchain.

Bitget telah menjalinkan kerjasama strategik untuk memacu penerimaan dan pendidikan kripto, termasuk bekerjasama dengan Sweat bagi memperluas akses kripto di Asia Tenggara serta berkolaborasi dengan Cryptita untuk melancarkan ensiklopedia blockchain untuk belia, sekali gus mendorong literasi kripto sejak awal.

Pelancaran produk bulan ini merangkumi pelancaran Bitget Live yang dinanti-nantikan—ciri penstriman masa nyata yang direka untuk memperkasakan pencipta kandungan dan pedagang pakar dalam berkongsi cerapan mereka secara langsung di platform. Bursa ini turut memperkenalkan BGUSD, stablecoin yang dipautkan kepada USDC dan disokong oleh aset dunia sebenar yang ditokenkan termasuk Perbendaharaan AS. Bitget Wallet pula telah menjadi dompet rasmi untuk Portal Mini Dapp LINE, membolehkan 196 juta pengguna LINE mengakses permainan dan alatan rantaian Kaia melalui Bitget.

Bitget terus memperluaskan penyenaraian aset digital baharunya dengan menyambut kemasukan RLUSD, stablecoin yang disokong USD oleh Ripple, ke dalam platformnya. Bitget turut menyenaraikan Shardeum, sebuah blockchain Lapisan 1 yang berskala dan serasi dengan EVM, membolehkan pengguna mengakses protokol DeFi berprestasi tinggi serta aplikasi kontrak pintar. Penambahan USD1, stablecoin yang diterbitkan oleh World Liberty Financial dan dikaitkan dengan keluarga Trump, mencerminkan komitmen Bitget untuk membawa masuk aset digital yang bertujuan menghubungkan fiat dan kripto demi penerimaan pengguna yang lebih meluas.

Pada bulan Mei, Bitget memajukan usaha impak sosialnya melalui program Blockchain4Youth yang meraikan ulang tahun kedua dengan penyertaan lebih 8,000 peserta serta jangkauan global merentasi 70+ negara. Bitget turut menyokong Hackathon “Build With AI” anjuran Google, menyalurkan bantuan kecemasan kepada keluarga yang terjejas akibat gempa bumi di Myanmar, serta memperluas Program Starlink di Filipina bagi menyediakan internet satelit kepada pulau-pulau yang kurang mendapat liputan—sekali gus menyokong keterangkuman digital dan blockchain jangka panjang.

Daripada integrasi onchain yang kukuh hinggalah kepada inovasi fiat-kripto, Bitget terus menetapkan penanda aras baharu dalam kepercayaan terhadap bursa, kegunaan produk dan aplikasi Web3 dalam dunia sebenar. Momentum berterusan ini meletakkan Bitget sebagai pemacu utama dalam fasa evolusi kripto seterusnya.

