דו"ח חודש מאי של Bitget מדגיש עלייה של 21% בנפח המסחר בחוזים עתידיים מה שהאיץ את דרכה לבין שלוש הבורסות המובילות

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה למאי 2025 המדגיש צמיחה בפעילות המסחר, חדשנות של מוצרים, התרחבות עולמית והשפעה חברתית למרות ההתייצבות של שוק הקריפטוגרפיה.

במהלך מאי שווי השוק הקריפטוגרפי הכולל נע משיא של 3.6 טריליון דולר עד לסגירה של 3.28 טריליון דולר, עם נפח מסחר יומי ממוצע של 84.44 מיליארד דולר. למרות ההתייצבות הרחבה יותר בשוק, נפח המסחר של Bitget זינק ב-21%, עם עלייה של 26% במסחר בחוזים עתידיים. המסחר בספוט הגיע לנפח של 107 מיליארד דולר , מה שמדרג את Bitget כבורסת הקריפטוגרפית מספר 3 בעולם במדידה לפי מסחר ספוט, ממש אחרי Binance ו-Bybit, כשהיא תופסת, בהערכה, נתח שוק של כ-8.9% , על פי נתוני Coingecko.

Bitget הוסיפה למעלה מ-500,000 משתמשים חדשים במאי בלבד, מספר שתרם לגידול של יותר מ-2 מיליון משתמשים חדשים ברבעון השני של 2025. בנוסף רשימה Bitget גם יחס הוכחת רזרבות מוביל בתעשייה של 192%, וקרן ההגנה שלה הגיעה לשיא כל הזמנים עם 725 מיליון דולר, מה שמשקף מחויבות ארוכת טווח לשקיפות, אבטחת הנכסים וההגנה על המשתמשים.

מאי היה חודש משמעותי עבור Bitget Wallet אשר עברה מיתוג מחדש תחת הזהות Crypto for Everyone וזכתה לכמה שדרוגים משמעותיים. תכונות המפתח כללו שילוב של Paydify כדי לאפשר הצטרפות חלקה של מטבעות פיאט במדינות אמריקה הדרומית, השוק Shop with Crypto שמאפשר שימוש לרכישות ביותר מ-300 מותגים גלובליים, ו-Bitget Wallet Alpha, מרכז שפועל במובייל לגילוי אסימונים ומסחר בלחיצה אחת מיותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין.

Bitget יצרה שותפויות מפתח כדי להניע אימוץ והדרכה, חברה ל-Sweat כדי להרחיב את הגישה לקריפטו בדרום מזרח אסיה, ושיתפה פעולה עם Cryptita כדי להשיק אנציקלופדיית בלוקצ'יין לנוער, המקדמת אוריינות קריפטו מוקדמת.

השקות המוצרים החודש כללו את ההשקה המצופה של Bitget Live, תכונת סטרימינג בזמן אמת שנועדה להעצים יוצרים וסוחרים מומחים לשתף את התובנות שלהם ישירות בפלטפורמה. הבורסה חשפה גם את BGUSD, מטבע יציב צמוד USDC המגובה בנכסים בעולם האמיתי כולל אג"ח אמריקאיות. Bitget Wallet הפך לארנק הרשמי של פורטל Mini Dapp של LINE, המאפשר ל-196 מיליון המשתמשים של LINE לגשת למשחקים ולכלים של רשת Kaia באמצעות Bitget.

Bitget המשיכה להרחיב את רשימת הנכסים הדיגיטליים החדשים שלה, וקיבלה בברכה את RLUSD, המטבע היציב המגובה בדולר של ריפל, לפלטפורמה שלה. Bitget רשמה גם את Shardeum, בלוקצ'יין שכבה 1 הניתן להרחבה ותואם EVM, המאפשר למשתמשים לגשת לפרוטוקולי DeFi בעלי ביצועים גבוהים ויישומי חוזים חכמים. התוספת של USD1, מטבע יציב שהונפק על ידי World Liberty Financial ומזוהה עם משפחת טראמפ, סימנה את המחויבות של Bitget לקליטת נכסים דיגיטליים שמטרתם לגשר בין פיאט לקריפטו לאימוץ רחב יותר של משתמשים.

בחודש מאי, Bitget קידמה את מאמצי ההשפעה החברתית שלה באמצעות תוכנית Blockchain4Youth שלה, שציינה שנתיים עם למעלה מ-8,000 משתתפים והסברה גלובלית ביותר מ--70 מדינות. היא גם תמכה בהאקתון "Build With AI" של גוגל, סיפקה סיוע חירום למשפחות שנפגעו מרעידת האדמה במיאנמר, והרחיבה את תוכנית Starlink שלה בפיליפינים כדי להביא אינטרנט לווייני לאיים מוחלשים, ותמכה בהכללה דיגיטלית ובלוקצ'יין לטווח ארוך.

מהאינטגרציות החזקות שלה בשרשרת ועד לחדשנות פיאט-קריפטו, Bitget ממשיכה לקבוע אמות מידה חדשות באמון בבורסה, כלי מוצר ויישומי Web3 בעולם האמיתי. המומנטום המתמשך של Bitget ממצב אותה כמניע מרכזי בשלב הבא של התפתחות הקריפטו.

לדו"ח השקיפות המלא, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.



Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.



למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



