El informe de mayo de Bitget destaca un aumento del 21 % en el volumen de operaciones de futuros, lo que la sitúa en el tercer puesto entre las principales bolsas

VICTORIA, Seychelles, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, publicó su informe de transparencia de mayo de 2025, en el que destaca el crecimiento de la actividad de negociación, la innovación de productos, la expansión mundial y el impacto social a pesar de la consolidación del mercado de las criptomonedas.

En mayo, la capitalización total del mercado de criptomonedas fluctuó desde un máximo de 3,6 billones de dólares hasta cerrar en 3,28 billones de dólares, con un volumen medio diario de operaciones de 84.440 millones de dólares. A pesar de la consolidación general del mercado, el volumen de operaciones de Bitget aumentó un 21 %, impulsado por un aumento del 26 % en las operaciones de futuros. Las operaciones al contado alcanzaron los 107.000 millones de dólares, lo que posiciona a Bitget como la tercera bolsa de criptomonedas a nivel mundial por volumen al contado, justo por detrás de Binance y Bybit, y con una cuota de mercado estimada del 8,9 %, según datos de Coingecko.

Bitget sumó más de 500.000 nuevos usuarios solo en mayo, lo que contribuye a alcanzar más de 2 millones de usuarios en el segundo trimestre de 2025. Bitget también registró una relación de prueba de reservas del 192 %, líder del sector, y su fondo de protección alcanzó un máximo histórico de 725 millones de dólares, lo que refleja su compromiso a largo plazo con la transparencia, la seguridad de los activos y la protección del usuario.

Mayo fue un mes histórico para Bitget Wallet, que renovó su marca bajo la identidad “Crypto for Everyone” e implementó importantes actualizaciones. Entre los principales lanzamientos, se incluyeron la integración de Paydify para facilitar el acceso a las monedas fiduciarias en Latinoamérica, un mercado de “Shop with Crypto” para realizar compras en más de 300 marcas mundiales y Bitget Wallet Alpha, un centro nativo móvil para descubrir tokens y realizar operaciones con un solo clic en más de 130 cadenas de bloques.

Bitget forjó alianzas clave para impulsar la adopción y la educación, al asociarse con Sweat para expandir el acceso a las criptomonedas en el sudeste asiático y colaborar con Cryptita para lanzar una enciclopedia sobre cadenas de bloques para jóvenes, con el fin de promover la alfabetización temprana en materia de criptomonedas.

Entre los productos lanzados este mes, se incluye el muy esperado Bitget Live, una función de transmisión en tiempo real diseñada para permitir a los creadores y operadores expertos compartir sus conocimientos directamente en la plataforma. La bolsa también presentó BGUSD, una moneda estable vinculada al USDC y respaldada por activos tokenizados del mundo real, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Bitget Wallet se convirtió en la billetera oficial del Mini Dapp Portal de LINE, lo que permitió a los 196 millones de usuarios de LINE acceder a los juegos y herramientas de la cadena Kaia a través de Bitget.

Bitget continuó expandiendo su lista de nuevos activos digitales, e incorporó a su plataforma a RLUSD, la moneda estable respaldada por el USD de Ripple. Bitget también incluyó Shardeum, una cadena de bloques de capa 1 escalable y compatible con EVM, que permite a los usuarios acceder a protocolos DeFi de alto rendimiento y aplicaciones de contratos inteligentes. La incorporación de USD1, una moneda estable emitida por World Liberty Financial y vinculada a la familia Trump, destacó el compromiso de Bitget con la incorporación de activos digitales cuyo objetivo es unir las criptomonedas y el dinero fiduciario para aumentar su uso por parte de los usuarios.

En mayo, Bitget intensificó sus medidas de impacto social mediante su programa Blockchain4Youth, que cumplió dos años con más de 8.000 participantes y un alcance mundial en más de 70 países. También apoyó el hackathon “Build With AI” de Google, entregó ayuda de emergencia a las familias afectadas por el terremoto en Myanmar y amplió su programa Starlink en Filipinas para llevar Internet satelital a islas desatendidas, con lo que apoya la inclusión digital y de las cadenas de bloques a largo plazo.

Desde sus sólidas integraciones en la cadena hasta la innovación en intercambio fiduciario y de criptomonedas, Bitget continúa estableciendo nuevos puntos de referencia en materia de confianza en los intercambios, la utilidad de los productos y las aplicaciones Web3 en el mundo real. El impulso sostenido de Bitget la posiciona como un motor clave en la próxima fase de la evolución de las criptomonedas.

