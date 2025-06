Début de la campagne internationale « Pay As You Like »

VARSOVIE, Pologne, 16 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La campagne Pay As You Like ciblée sur la promotion des moyens de paiement modernes est officiellement lancée. Il s’agit d’une nouvelle édition de son homologue We Did It In Poland, portée par la fondation WłączeniPlus. L’an dernier, les opérations dématérialisées comptaient pour 69 % des transactions commerciales en Pologne. La campagne Pay As You Like vise à montrer la grande convivialité des moyens de paiement dématérialisés dans ce pays, où des entrepreneurs et des millions de particuliers y ont recours quotidiennement.

Pay As You Like, c’est une campagne internationale du secteur de la fintech qui s’inscrit dans le cadre du projet We Did It In Poland , et menée en partenariat avec Cashless Poland Foundation, une fondation axée sur les paiements dématérialisés. Cette campagne d’image en vante l’environnement moderne, lequel connaît un rapide développement en Pologne, appuyé par nombre d’institutions financières et la coopération de tout le secteur. Un spot télévisé a été réalisé dans ce cadre, qui sera diffusé sur des chaînes de télévision anglophones en Europe et partout dans le monde.

La campagne met en avant les avantages de cet environnement pour tous les utilisateurs, des particuliers pouvant l’utiliser pour effectuer leurs achats quotidiens aux PME pour qui le système est avantageux. La dernière édition de la campagne We Did It In Poland répond à l’intérêt croissant pour les évolutions des secteurs technologique et financier polonais. Le marché polonais des paiements dématérialisés est en plein essor et constitue un excellent exemple d’une stratégie de numérisation réussie.

En 2024, 69 % des paiements étaient dématérialisés et se sont réalisés à 41 % par carte de paiement, sans contact depuis un téléphone portable (système NFC) à 18 %, contre 4 % pour le système de paiement mobile polonais Blik et 6 % pour les autres méthodes de paiement en ligne. Ces dernières années, la part des paiements numériques a enregistré une forte hausse dans de nombreux secteurs, notamment les sociétés de parking et les péages autoroutiers (actuellement 51 %), les distributeurs automatiques (69 %), mais aussi les transports publics et les compagnies de taxi (41 %).

À noter : au cours des 7 dernières années d’exercice de Cashless Poland Foundation, le nombre de terminaux de paiement du marché polonais a évolué de 0,6 million en 2018 à 1,3 million en 2024, ce qui a donné l’occasion à la Pologne de passer du 16ᵉ au 7ᵉ rang dans le recensement européen établi par nombre de terminaux pour 1 000 habitants.

Contact médias : ewa.malicka@rocketscience.com.pl +48781453815

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.