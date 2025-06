ビットゲット (Bitget)、モントルーで初開催されるクリプト・ジャズ・フェスティバル (Crypto Jazz Festival) のスポンサーに

セイシェル・ビクトリア発, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、2025年7月9日から12日に開催される第1回クリプト・ジャズ・フェスティバルにおいて、メインパートナーとして参加することを発表した。 この画期的な新イベントは、世界で2番目に大きなジャズフェスティバルであり、毎年25万人以上を動員する国際的に著名なモントルー・ジャズ・フェスティバル (Montreux Jazz Festival) の重要な一部である。 ビットゲットの参加は、暗号資産の革新的かつ分散型の性質と、モントルー・ジャズ・フェスティバルが誇る豊かな伝統、芸術的卓越性、そして世界的な魅力とを結びつける、またとない機会を意味している。

1967年にクロード・ノブス (Claude Nobs) によって創設され、2013年以降はマチュー・ジャトン (Mathieu Jaton) が指揮を執っているモントルー・ジャズ・フェスティバルは、常に進化を続け、数々の素晴らしい物語と伝説的なパフォーマンスを生み出してきた。 同フェスティバルは毎年、進化するトレンドや観客の要望に応えるべく、新たな体験を導入し続けている。 今年はクリプト・ジャズ・フェスティバルの記念すべき初開催となり、25,000人以上の暗号資産愛好家に完全無料で開放される。このフェスティバルでは、革新的なテクノロジーとライブ音楽の躍動感を融合させたパネルディスカッションや特別イベントが開催される。

クリプト・ジャズ・フェスティバル共同創設者のヤニック・ファトベール (Yannick Fattebert) は以下のように述べている。「第1回の開催にあたり、ビットゲットと提携できることを特に嬉しく思います」。 「クリプト・ジャズ・フェスティバルのビジョンは、暗号資産が金融を誰もが利用できるものにしようとしているように、ジャズの世界を新たな観客層に開くことにあります。 共に、忘れられないメロディを生み出すだけでなく、すべての人にとってより包括的でアクセスしやすい未来への架け橋を築いていきます」。

ビットゲットは、誇りを持ってこの歴史あるフェスティバルに公式パートナーとして参加し、先駆的な精神とグローバルなコミュニティの力を体現するモントルー・ジャズ・フェスティバルの理念と響き合う、唯一無二の協業関係を築いていく。 ジャズが演奏ごと枠組みを超えて進化していくように、暗号資産の世界もまた、従来の金融の枠組みを打ち破り、新たな可能性のリズムを打ち出している。

ビットゲットのCOOであるヴガール・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は以下のように述べている。「モントルーは単なるフェスティバルではありません。世界中の音楽ファンが集い、体験を共有し、情熱を分かち合う、国際的な交流の場です」。 「このコミュニティの精神は、ビットゲットの価値観そのものです。当社では、よりオープンな金融の未来を共に目指すユーザー同士がつながり、知見を深め、相互に高め合えるコミュニティの構築に注力しています。 人々が集い、協力し合うときにこそ、真の価値が創出されると信じています」。

ビットゲットは本イベントを通じてコミュニティとの結びつきを一層強化し、ユーザーに対して複数の限定特典を提供する。 これには、ライオネル・リッチー (Lionel Richie)、ダイアナ・ロス (Diana Ross)、レイ (Raye) など、著名アーティストによる特別コンサートのチケットが当たるチャンスも含まれており、当選者は多彩なラインナップから好みのコンサートを選ぶことができる。 さらに、極めて限定的な体験が可能となるWhale VIPチケットやディナーパス、クロージングパーティーへの参加権なども、豪華賞品として用意されている。 本件に関する詳細は、こちらを閲覧されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域にわたる1億人以上のユーザーにサービスを提供している。 先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することを目的としている。 同時に、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。

以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。 ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザなど、多岐にわたる包括的なWeb3ソリューションと機能を提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

