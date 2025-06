Bitget נותנת חסות לפסטיבל הג'אז הקריפטוגרפי הראשון במונטרו

ויקטוריה, איי סיישל, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, גאה להכריז על השתתפותה כשותפה ראשית ב-Crypto Jazz Festival הראשון אי פעם, בפסטיבל הג'אז הראשון של הקריפטו שיתקיים בין ה-9 ל-12 ביולי 2025. אירוע חדש ופורץ דרך זה הוא חלק בלתי נפרד מ-Montreux Jazz Festival, פסטיבל הג'אז השני בגודלו בעולם, המושך מדי שנה למעלה מ-250,000 משתתפים. השתתפותה של Bitget מייצגת הזדמנות ייחודית לגשר בין האופי החדשני והמבוזר של מטבעות קריפטוגרפיים לבין המורשת העשירה, המצוינות האמנותית והמשיכה הגלובלית של Montreux Jazz Festival.

Montreux Jazz Festival, שנוסד בשנת 1967 בידי קלוד נובס ובניהולו של מתייה ג'טון מאז 2013, התפתח בהתמדה, והוא יוצר סיפורים פנטסטיים והופעות אגדיות. מדי שנה, הפסטיבל מרחיב את היצעיו ומציג חוויות חדשות כדי לעמוד בקצב המגמות המתפתחות ובבקשות הקהל. השנה מציינים את השקתו המרגשת של Crypto Jazz Festival שייפתח את שעריו ליותר מ-25,000 חובבי קריפטוגרפיה עם גישה חופשית לחלוטין, והוא יכלול פאנלים ואירועים מיוחדים המשלבים טכנולוגיה פורצת דרך עם הדופק התוסס של הופעות מוזיקה חיה.

"במהדורה הראשונה הזו, אנו נרגשים במיוחד לשתף פעולה עם Bitget", אמר יאניק פטברט (Yannick Fattebert), מייסד שותף של Crypto Jazz Festival. "החזון שלנו ל-Crypto Jazz Festival תמיד היה לפתוח את עולם הג'אז לקהלים חדשים, בדומה להבטחה של קריפטו לפתוח את הפיננסים לכולם. יחד, אנחנו לא רק יוצרים מנגינות בלתי נשכחות; אנחנו בונים גשרים לעתיד מכיל ונגיש יותר לכולם".

Bitget גאה להצטרף לחגיגה האיקונית הזו, וליצור שותפות ייחודית המהדהדת את רוח הפסטיבל של חזון חלוצי וקהילה גלובלית. בדיוק כפי שהג'אז פורץ גבולות ומתפתח עם כל הופעה, עולם המטבעות הקריפטוגרפיים מעצב מחדש את הנוף הפיננסי, ומציע מקצבים חדשים של אפשרויות.

" Montreux היא יותר מסתם פסטיבל; זהו מפגש עולמי שבו חובבי מוזיקה מתחברים, חולקים חוויות וחוגגים את התשוקה המשותפת שלהם", אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי ב-Bitget. "תחושת הקהילה הזו משקפת את האתוס של Bitget, שבו אנו שואפים לבנות קהילה מחוברת, מושכלת ומועצמת של משתמשים החולקים חזון לעתיד פיננסי פתוח יותר. אנחנו מאמינים שערך אמיתי נוצר כשאנשים מתאחדים".

Bitget ממנפת את האירוע הזה כדי לחזק את הקשר שלה עם הקהילה שלה, ומציעה מספר הטבות בלעדיות למשתמשים. זה כולל את ההזדמנות לזכות בכרטיסים לגישה לקונצרטים בלעדיים, המאפשרים לזוכים לבחור מתוך מגוון רחב של אמנים ידועים, כולל ליונל ריצ'י, דיאנה רוס וריי. בנוסף, כרטיסי VIP של Whale המציעים גישה אקסקלוסיבית במיוחד, יחד עם כרטיסי ארוחת ערב וכניסות למסיבת הנעילה, הם בין הפרסים הפוטנציאליים. מידע נוסף על היוזמה המרגשת הזו ניתן למצוא כאן.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55aaf642-cb45-4fec-9776-f4670e05c3dd

