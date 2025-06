Bitget sponsert das erste Crypto Jazz Festival in Montreux

VICTORIA, Seychellen, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, freut sich, seine Teilnahme als Hauptpartner des ersten Crypto Jazz Festivals bekannt zu geben, das vom 9. bis 12. Juli 2025 stattfinden wird. Dieses bahnbrechende neue Event ist ein fester Bestandteil des weltweit renommierten Montreux Jazz Festivals, dem zweitgrößten Jazzfestival der Welt, das jährlich über 250.000 Besucher anzieht. Die Teilnahme von Bitget ist eine einzigartige Gelegenheit, die innovative und dezentrale Natur von Kryptowährungen mit der traditionsreichen Geschichte, künstlerischen Exzellenz und weltweiten Strahlkraft des Montreux Jazz Festivals zu verbinden.

Das Montreux Jazz Festival wurde 1967 von Claude Nobs gegründet und wird seit 2013 von Mathieu Jaton geleitet. Es hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und fantastische Geschichten und legendäre Auftritte hervorgebracht. Jedes Jahr erweitert das Festival sein Programm und führt neue Erlebnisse ein, um mit den sich wandelnden Trends und den Wünschen der Zielgruppe Schritt zu halten. In diesem Jahr findet zum ersten Mal das Crypto Jazz Festival statt, das über 25.000 Krypto-Enthusiasten bei freiem Eintritt die Türen öffnet und Panels und Sonderveranstaltungen bietet, die zukunftsweisende Technologie mit der pulsierenden Energie von Live-Musik verbinden.

„Wir freuen uns besonders, bei dieser ersten Ausgabe mit Bitget zusammenzuarbeiten“, so Yannick Fattebert, Mitbegründer des Crypto Jazz Festivals. „Unsere Vision für das Crypto Jazz Festival war es schon immer, die Welt des Jazz einem neuen Publikum zu öffnen, so wie Kryptowährungen darauf abzielen, das Finanzwesen für alle zugänglich zu machen. Gemeinsam schaffen wir nicht nur unvergessliche Melodien, sondern bauen Brücken zu einer inklusiveren und zugänglicheren Zukunft für alle.“

Bitget ist stolz darauf, Teil dieser legendären Feier zu sein und eine einzigartige Partnerschaft einzugehen, die den Pioniergeist und die globale Community des Festivals widerspiegelt. So wie Jazz Grenzen überschreitet und sich mit jeder Darbietung weiterentwickelt, verändert die Welt der Kryptowährungen die Finanzlandschaft und eröffnet neue Möglichkeiten.

„Montreux ist mehr als nur ein Festival – es ist ein globales Treffen, bei dem Musikliebhaber zusammenkommen, Erfahrungen austauschen und ihre gemeinsame Leidenschaft feiern“, erklärt Vugar Usi Zade, COO von Bitget. „Dieses Gemeinschaftsgefühl spiegelt die Philosophie von Bitget wider, wo wir uns bemühen, eine vernetzte, informierte und starke Community von Nutzern aufzubauen, die eine Vision für eine offenere finanzielle Zukunft teilen. Wir glauben, dass wahrer Wert entsteht, wenn Menschen zusammenkommen.“

Bitget nutzt dieses Event, um die Bindung zu seiner Community zu stärken, und bietet Nutzern mehrere exklusive Vorteile. Dazu gehört die Chance, Tickets für exklusive Konzerte zu gewinnen, bei denen die Gewinner aus Konzerten internationaler Stars wie Lionel Richie, Diana Ross oder Raye wählen können. Darüber hinaus gehören Whale-VIP-Tickets mit exklusivem Zugang sowie Dinner-Pässe und Zugang zur Abschlussparty zu den möglichen Preisen. Mehr Informationen zu dieser Initiative finden Sie hier.

Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55aaf642-cb45-4fec-9776-f4670e05c3dd

