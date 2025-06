ทุกอย่างเตรียมพร้อมสำหรับ 1000 Miglia 2025 แล้ว

การแข่งขันที่สวยงามที่สุดในโลกเกิดขึ้นบนถนนในอิตาลีอีกครั้ง

เบรสเซีย อิตาลี, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- การนับถอยหลังใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว 1000 Miglia จะกลับมาอีกครั้งในวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้ โดยเป็นเส้นทางรูปแปดเหลี่ยมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวก่อนสงครามอันยิ่งใหญ่ เส้นทางนี้เชื่อมระหว่างชายฝั่งทะเลเอเดรียติกตะวันออกกับชายฝั่งทะเลติร์เรเนียนตะวันตก นอกเหนือจากเส้นทางไปกลับเบรสเซีย-โรม

1,900 กม. และการแข่งขัน 5 วันเพื่อคว้าอัญมณีจำนวน 420 ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่เพียงแห่งเดียวในโลก หลังออกเดินทางจากถนนวิอาเล เวเนเซียในเมืองเบรสเซียแล้ว เส้นทางสายแรกจะสิ้นสุดที่เทศบาลซาน ลาซซาโร ดิ ซาเวนา (โบโลญญา) รถยนต์จะมาถึงเมืองหลวงในวันพุธ จากนั้น เส้นทางสายที่สามซึ่งเป็นการเดินทางกลับขึ้นเหนือ จะสิ้นสุดที่เมืองเซอร์เวีย-มิลาโน มาริตติมา ในวันศุกร์ คณะเดินทางจะข้ามอิตาลีจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกซึ่งจะไปให้ถึงทะเลติร์เรเนียน การเดินทางผ่าน Naval Academy ในเมืองลิวอร์โนจะเป็นการปิดฉากความร่วมมือกับ Italian Navy ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความใกล้ชิดที่ Armed Forces and Police มีให้เสมอในปฏิบัติการ 1000 Miglia ในเมืองปาร์มา การแข่งขันเส้นทางสายที่สี่จะสิ้นสุดลงก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 21 โดยนับตั้งแต่เที่ยงวัน รถต่าง ๆ จะกลับมายังถนนวิอาเล เวเนเซียก่อนที่จะโบกมืออำลาสาธารณชนในปิอัซซา วิกตอเรียด้วยขบวนพาเหรดท่ามกลางบรรยากาศอันรื่นเริงของเทศกาล Festa della Musica

ขบวนรถ 1000 Miglia 2025 จะออกเดินทางนำหน้าโดยมีรถยนต์ไฟฟ้า Ferraris จำนวน 123 คันจาก Tribute 1000 Miglia และ 1000 Miglia Green พร้อมด้วยรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยหุ่นยนต์ของ Politecnico di Milano โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอระบบขับขี่อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในเมือง

โปรแกรมก่อนการแข่งขันจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ด้วยการเปิดตัว 1000 Miglia Village ในสถานที่ประวัติศาสตร์อย่างปิอัซซา วิกตอเรีย โดยเด็ก ๆ จากโครงการ “La 1000 Miglia goes to school” จะตกแต่งรถยนต์ ซึ่งอุทิศให้กับโครงการนี้และเดินทางตามท้ายขบวนรถนี้ ในช่วงวันเหล่านี้คุณจะได้รับความบันเทิงจากเสียงของ Radio Deejay ซึ่งพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการของสถานีวิทยุนี้จะผลัดกันเล่าถึงการแข่งขันตามเส้นทางนี้ด้วยความกระตือรือร้นเช่นเคย การพูดคุยครั้งแรกเกี่ยวกับ 1000 Forme-Designed เพื่อชิงรางวัลที่ Teatro Grande และการฉายตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Fury&The Monster ณ สถานที่ที่ขึ้นทะเบียน UNESCO ของ S.Giulia Museum จะจัดแสดงในวันจันทร์ ในขณะเดียวกันจะมีพาเหรดรถยนต์ในหมู่บ้านที่ปิอัซซา วิกตอเรียสำหรับพิธีปิด

รถการกุศล 1000 Miglia พร้อมด้วย La Zebra Onlus จะช่วยให้สาธารณชนตระหนักรู้เกี่ยวกับการซื้อเครื่องสแกนอัลตราซาวนด์รุ่นล่าสุดเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กในเมืองเบรสเซีย

สำนักงานสื่อประชาสัมพันธ์

+39 3316133162

ดูรูปภาพประกอบข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a370bd7-bf49-4a96-80ec-def141d44763

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.