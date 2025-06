הכל מוכן לקראת 1000 Miglia 2025

המירוץ היפה בעולם חוזר לכבישי איטליה

ברשיה, איטליה, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הספירה לאחור כמעט הסתיימה. 1000 Miglia חוזר והוא ייערך בין ה-17 ל-21 ביוני, עם מסלול בצורת הספרה שמונה צורות בהשראת המהדורות האפיות שלפני המלחמה, והוא יחבר את חופי הים האדריאטי המזרחי לחופים המערביים של הים הטירני, וכן המסלול בין ברשיה לרומא וחזרה.

1,900 ק"מ ו-5 ימי מרוץ עבור 420 יהלומי הכתר של המוזיאון הנודד היחיד בעולם. לאחר היציאה מ-Viale Venezia בברשיה, הקטע הראשון יסתיים ב-San Lazzaro di Savena (בולוניה). ביום רביעי יגיעו המכוניות לבירה, ולאחר מכן יצאו בחזרה צפונה, והקטע השלישי יסתיים ב-Milano Marittima שבצ'רוויה. ביום שישי יחצו הצוותים את איטליה ממזרח למערב: הם יגיעו לים הטירני, יעברו דרך האקדמיה הימית בליבורנו ויחתמו את השותפות עם הצי האיטלקי כדי להפגין את שיתוף הפעולה והקרבה שתמיד הייתה קיימת בין הכוחות המזוינים והמשטרה סביב 1000 Miglia. בפארמה, הסיום של הקטע הרביעי יהווה הקדמה לגמר הגדול ביום שבת ה-21: החל מהצוהריים, יחזרו המכוניות ל-Viale Venezia לפני שייפרדו מהציבור ב-Piazza Vittoria במצעד באווירת חג המוזיקה.

לשיירת 1000 1000 Miglia 2025 יקדמו 123 מכוניות חשמליות של פרארי Tribute 1000 Miglia ו-1000 Miglia Green , בליווי מכוניות רובוטיות של Politecnico di Milano. הפרויקט מתמקד בהכנסת נהיגה אוטונומית לייעול התחבורה העירונית.

תוכנית טרום המרוץ תחל ביום ראשון, ה-15 ביוני, עם חנוכת כפר 1000 Miglia Village בסביבה ההיסטורית של Piazza Vittoria: ילדים מפרויקט La 1000 Miglia Goes to Scholl יקשטו את המכונית המוקדשת ליוזמה שתיסע מאחורי השיירה. הבידור לאורך הימים ילוו בעיטורים קוליים של Radio Deejay, שמגישיהם הרשמיים יתחלפו בתורות לאורך המסלול ויספרו על המרוץ בהתלהבות הרגילה שלהם. המהדורה הראשונה של Talk 1000 Forme-Designed to win תתקיים ב-Teatro Grande, והקרנות מוקדמות של הסרט Fury&The Monster באתר UNESCO של S.Giulia Museum יתקיימו ביום שני, בעוד שב-Village in Piazza Vittoria המכוניות יקיימו מצעד בטקס החותם.

מכונית הצדקה 1000 Miglia, עם La Zebra Onlus, תעלה את מודעות הציבור לרכישת סורק אולטרסאונד מהדור האחרון שייתרם לבית החולים לילדים בברשיה, איטליה.

