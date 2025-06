Rallye 1000 Miglia 2025 : 1, 2, 3, partez !

La plus mythique des courses automobiles du monde fait son grand retour sur les routes d’Italie

BRESCIA, Italie, 15 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le compte à rebours arrive à son terme. Le rallye 1000 Miglia est sur la ligne de départ pour son grand retour du 17 au 21 juin. Son itinéraire en forme de huit s’inspire de ses légendaires éditions d’avant-guerre pour relier, outre l’aller-retour Brescia-Rome, les côtes adriatique orientale et tyrrhénienne occidentale.

Un parcours de 1 900 km à raison de 5 jours de course s’offre aux 420 véhicules-fleurons du seul musée itinérant au monde. La première étape de la course qui partira de la Viale Venezia de Brescia est prévue à San Lazzaro di Savena, en périphérie de Bologne. Les pilotes feront leur entrée dans la capitale le mercredi et remonteront ensuite vers le Nord en direction de la station balnéaire Milano Marittima de Cervia où les attendra la troisième étape. Le vendredi, ils traverseront l’Italie d’Est en Ouest en direction de la mer Tyrrhénienne. Leur passage par l’Académie Navale de Livourne saluera le partenariat pérenne établi avec la Marine italienne et sera témoin de la collaboration et de la proximité que les forces armées et la police du pays ont de tout temps réservé au rallye 1000 Miglia. La quatrième étape s’arrêtera à Parme, juste avant l’arrivée prévue le samedi 21 juin. Dès midi, les pilotes seront de retour sur la Viale Venezia et effectueront un tour d’honneur pour le public sur la Piazza Vittoria lors d’un défilé organisé dans l’ambiance festive de la Fête de la musique.

Le cortège du rallye 1000 Miglia 2025 sera escorté de 123 modèles Ferrari issus de la collection Tribute 1000 Miglia et de voitures électriques de la 1000 Miglia Green , sans oublier les véhicules autonomes de l’école polytechnique de Milan. Cette participation entend souligner l’introduction du principe de conduite autonome en vue d’optimiser le transport urbain.

Le programme pré-course débutera le dimanche 15 juin avec l’inauguration du 1000 Miglia Village dans le centre historique de la Piazza Vittoria. Les enfants prenant part au projet « Le rallye 1000 Miglia débarque à l’école » décoreront la voiture mascotte qui suivra le convoi. Les animateurs de Radio Deejay couvriront l’événement et les présentateurs officiels se relaieront tout au long du parcours pour commenter la course avec leur habituel enthousiasme. La première édition de la conférence 1000 Forme-Designed to win se tiendra au Teatro Grande, tandis que le film Fury&The Monster sera projeté en avant-première sur le site inscrit au patrimoine de l’UNESCO, le musée S.Giulia le lundi. Parallèlement, les voitures défileront pour la cérémonie de clôture dans le village de la Piazza Vittoria.

L’événement 1000 Miglia Charity Car, organisé en partenariat avec l’association La Zebra Onlus, entend mobiliser le public dans le cadre de l’acquisition d’un échographe dernière génération en vue d’un don à l’hôpital pour enfants de Brescia.

