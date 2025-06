빈티지 자동차 경주인 밀레 밀리아 (1000 Miglia) 2025년 행사, 모든 준비 완료

세계에서 가장 아름다운 레이스로 불리는 밀레 밀리아 행사가 이탈리아 도로에서 다시 펼쳐질 예정

브레시아, 이탈리아, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 이제 카운트다운은 거의 끝나가고 있다. 밀레 밀리아(1000 밀리아 또는1000 Miglia)는 6월 17일부터 21일까지 브레시아-로마 (Brescia-Rome)루트 외에 동부 아드리아 해안과 서부 티레니아 해안을 잇는 2차 대전 이전의 그 전설적인 모토 레이싱 시절에서 영감을 받은 8자형 루트로 회귀하게 된다.

세계 유일의 여행 박물관인 이 레이스에 출전하게 될 보석처럼 빛나는420개 클래식 차량을 위해 장장 1900km, 5일간의 레이스가 기다리고 있다. 브레시아의 비알레 베네치아를 출발한 후 첫 번째 구간은 산 라짜로 디 사베나(볼로냐)에서 끝나게 된다. 수요일에는 차량이 수도인 로마에 도착한 후 북쪽으로 돌아가 세 번째 구간은 세르비아-밀라노 마리띠마에서 끝나게 된다. 금요일에 레이싱 크루들은 이탈리아를 동쪽에서 서쪽으로 횡단하여 티레니아 해에 도착한 후 리보르노의 해군 사관학교를 통과하게 된다. 이 과정에서 이탈리아 해군과 맺은 돈독한 파트너십이 부각되는 한편 현지 군부대와 경찰이 1000 밀리아를 위해 준비한그 간의 협력과 긴밀한 관계를 잘 보여줄 전망이다. 파르마에서는 21일(토) 정오부터 비알레 베네치아로 돌아온 후 비토리아 광장에서 뮤직 페스티벌 (Festa della Musica) 축제 분위기 속에서 퍼레이드를 펼치며 대중에게 작별 인사를 건네는 것으로 네 번째 구간이 마무리될 예정이다.

1000 밀리아 2025 행렬에는 트리뷰트 1000 밀리아의 123대의 페라리와 1000 밀리아 그린 전기 자동차, 그리고 폴리테크니코 디 밀라노 (Politecnico di Milano)의 로봇 구동 자동차가 선두에 서게 된다. 이 프로젝트는 도시 교통을 최적화하기 위한 자율 주행의 도입에 초점을 맞추고 있다.

이번 레이스의 사전 프로그램은 6월 15일 일요일 비토리아 광장의 역사적인 장소에서 1000 밀리아 빌리지 (1000 Miglia Village)의 출범과 함께 시작되며, “1000 밀리아가 학교에 간다” (La 1000 Miglia goes to school)프로젝트에 참여하는 어린이들이 이니셔티브 전용 차량을 장식하고 호송대 뒤에서 이동하게 된다. 이 날은 라디오 디제이의 목소리로 즐겁게 진행되며, 공식 발표자들이 경로를 따라 돌아가며 평소와 같은 열정으로 레이스에 대해 이야기하게 된다. 월요일에는 테아트로 그란데에서 우승자를 가리는 토크 1000 포르메 ( Talk 1000 Forme)의 첫 번째 버전과 유네스코 유적지인 줄리아 박물관에서 영화 퓨리&더 몬스터 (Fury&The Monster)의 프리뷰 상영이 열리며, 비토리아 광장 마을에서는 봉인식을 위해 자동차들이 퍼레이드를 펼칠 예정입이다.

라 지브라 온플러스 (La Zebra Onlus)와 함께하는 1000 밀리아 자선 자동차 행사 (The 1000 Miglia Charity Car)는 브레시아 어린이 병원에 기증될 최신 초음파 스캐너 구매에 대한 대중의 인식을 제고할 것으로 기대된다.

