1000ミリア2025 (1000 Miglia 2025) の開催準備が完了

イタリア・ブレシア発, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- カウントダウンはほぼ終わりを迎えている。 1000ミリアが再び開催される。6月17日〜21日にかけて、戦前の壮大な大会にインスパイアされた8の字型ルートを採用し、ブレシア〜ローマ間の往復に加え、アドリア海東岸とティレニア海西岸を結ぶ。

全長1900km、5日間にわたるレースで、420台の名車が、世界で唯一の移動型博物館として走行する。 ブレシアのヴィアーレ・ヴェネツィア (Viale Venezia) を出発した後、最初のステージはサン・ラッツァロ・ディ・サヴェーナ (San Lazzaro di Savena) (ボローニャ) で終了する。 水曜日には車列が首都に到着し、その後北上して第3ステージはチェルヴィア - ミラノ・マリッティマ (Cervia-Milano Marittima) で終了する。 金曜日、クルーはイタリアを東から西へ横断し、ティレニア海へ到達する。リヴォルノ海軍士官学校 (Naval Academy in Livorno) を通過することで、イタリア海軍とのパートナーシップが象徴的に示され、1000ミリアに対して常に寄せられてきた軍および警察の協力と支援の強さが表れる。 パルマでは、第4ステージの終了が21日 (土) のグランドフィナーレに先立って行われる。正午から、車列はヴィアーレ・ヴェネツィアへ戻り、ピアッツァ・ヴィットーリア (Piazza Vittoria) でのパレードをもって観客に別れを告げる。その場はフェスタ・デッラ・ムジカ (Festa della Musica) の祝祭的な雰囲気に包まれる。

1000ミリア2025の車列に先立ち、トリビュート1000ミリア (Tribute 1000 Miglia) に参加する123台のフェラーリと、1000ミリア・グリーン (1000 Miglia Green) の電気自動車が走行し、さらにミラノ工科大学 (Politecnico di Milano) の自動運転車もこれに加わる。 このプロジェクトは、都市交通の最適化を目的とした自動運転の導入に焦点を当てている。

プレレースプログラムは、6月15日 (日) に1000ミリア・ヴィレッジ (1000 Miglia Village) の開幕から始まる。歴史的なピアッツァ・ヴィットーリアを舞台に、「ラ・1000ミリア・ゴーズ・トゥ・スクール (La 1000 Miglia goes to school) 」プロジェクトに参加する子どもたちが、隊列の後方を走行する本イニシアティブ専用の車両を装飾する予定である。 当日はラジオ・ディージェイ (Radio Deejay) のパーソナリティが登場し、公式プレゼンターたちがコース各地で交代しながら、いつも通りの熱意をもってレースの模様を伝える。 月曜日にはテアトロ・グランデ (Teatro Grande) では、トークイベント1000フォルメ – デザインド・トゥ・ウィン (1000 Forme – Designed to win) の初回が開催され、ユネスコ世界遺産のサンタ・ジュリア博物館 (S. Giulia Museum) の会場では、映画フューリー・アンド・ザ・モンスター (Fury & The Monster) の先行上映が行われる予定である。一方、ピアッツァ・ヴィットーリアのヴィレッジでは、シーリングセレモニーに向けて車両のパレードが行われる。

1000ミリア・チャリティカー (Charity Car) は、ラ・ゼブラ・オンルス (La Zebra Onlus) と協力し、ブレシアの小児病院に寄贈される最新世代の超音波診断装置の購入に関する一般の認知を高めることを目的としている。

