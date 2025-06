Todo listo para la 1000 Miglia 2025

La carrera más bella del mundo regresa a las carreteras italianas

BRESCIA, Italia, June 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La cuenta regresiva casi termina. La 1000 Miglia (1000 millas) regresa del 17 al 21 de junio con un recorrido en forma de ocho inspirado en las ediciones épicas de antes de la guerra, y une las costas orientales del Mar Adriático con las occidentales del Tirreno, además de la ruta Brescia-Roma de ida y vuelta.

1900 km y 5 días de carrera para las 420 joyas del único museo itinerante del mundo. Tras abandonar Viale Venezia en Brescia, la etapa de ida finalizará en San Lazzaro di Savena (Bolonia). El miércoles, los autos llegarán a la capital y, de regreso hacia el norte, la tercera etapa finalizará en Cervia-Milano Marittima. El viernes, los equipos atravesarán Italia de este a oeste: llegarán al mar Tirreno, y el paso por la Academia Naval de Livorno sellará la colaboración con la Marina italiana, para mostrar la colaboración y cercanía que las Fuerzas Armadas y la policía siempre han reservado para la 1000 Miglia. En Parma, concluirá la cuarta etapa que precede a la gran final del sábado 21: a partir del mediodía, los autos regresarán a Viale Venezia antes de despedirse del público en la Piazza Vittoria con un desfile en el ambiente festivo de la Festa della Musica.

El convoy de la 1000 Miglia 2025 estará precedido por 123 Ferraris de Tribute 1000 Millas y autos eléctricos de 1000 Miglia Green (1000 millas verdes), acompañados por los autos robotizados del Politécnico de Milán. El proyecto se centra en introducir la conducción autónoma para optimizar el transporte urbano.

El programa previo a la carrera comenzará el domingo 15 de junio con la inauguración de 1000 Miglia Village en el marco histórico de la Piazza Vittoria: los niños del proyecto “La 1000 Miglia va a la escuela” decorarán el auto dedicado a la iniciativa, el cual viajará detrás del convoy. Las jornadas estarán amenizadas por las voces de Radio Deejay, cuyos locutores oficiales se irán turnando a lo largo del recorrido para relatar la carrera con su habitual entusiasmo. La primera edición de la conferencia 1000 Forme-Designed to win en el Teatro Grande y la proyección en preestreno de la película Fury&The Monster en el sitio de la UNESCO del museode S. Giulia se llevarán a cabo el lunes, mientras que en el Village de Piazza Vittoria desfilarán los autos para la ceremonia de sellamiento.

El auto solidario de 1000 Miglia, con La Zebra Onlus, sensibilizará la opinión pública sobre la necesidad de adquirir un ecógrafo de última generación que se donará al Hospital Pediátrico de Brescia.

