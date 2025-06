Bitget Wallet 亮相菲律宾区块链周，彰显发展势头

维多利亚,塞舌尔, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的非托管 Web3 钱包 Bitget Wallet 圆满结束了在菲律宾区块链周 (Philippines Blockchain Week) 的精彩亮相。该活动于 6 月 10 日至 11 日在马尼拉 SMX 会议中心 (SMX Convention Center Manila) 举行。 Bitget Wallet 的参会彰显了其致力于推动东南亚区块链普及和创新的决心。

Bitget Wallet 此次参会的一大亮点是其增长负责人 Will Wu 参加了题为“幕后揭秘:全球大型交易所的秘诀”的小组讨论。 Will Wu 与其他交易所的代表共同探讨了主流加密货币平台的内部运作机制,涵盖增长策略和用户信任等议题。 该讨论为与会者提供了宝贵洞察,揭示了全球交易所不断变化的动态,以及在机构加速入场的背景下数字资产采用的未来。



在展位上,Bitget Wallet 展示了其近期推出的 Solana Pay 和国家二维码整合功能,实现了基于二维码的无缝加密货币支付。 这一进展顺应了该地区朝着互操作性和易用性更强的支付系统发展的趋势,也体现了 Bitget Wallet 的使命——为普通用户搭建传统金融与去中心化金融之间的桥梁。

Bitget Wallet 亮相菲律宾区块链周,再次印证了其“着眼新兴市场、坚持社区驱动创新”的战略方向。目前 Bitget Wallet 已在全球 100 多个国家和地区拥有超过 8 千万用户,并持续拓展全球布局。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密钱包,旨在让每个人都能简单安全地使用加密货币。 此钱包拥有超过 8 千万用户,提供全套加密货币服务,包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 探索和支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链和上百万种代币,可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金,可为用户资产提供最高级别的安全保障。 其愿景是“Crypto for Everyone”(人人享有加密货币)——让加密货币变得更简单、更安全,并成为十亿人日常生活的一部分。

