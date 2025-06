Bitget Wallet Terus Maju di Minggu Blockchain Filipina

VICTORIA, Seychelles, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet Web3 bukan jagaan terkemuka, berjaya menamatkan penyertaannya dengan jayanya di Minggu Blockchain Filipina yang berlangsung di SMX Convention Center Manila dari 10 hingga 11 Jun. Penyertaan Bitget Wallet mengukuhkan komitmennya untuk memacu ketercapaian dan inovasi blockchain di Asia Tenggara.

Salah satu sorotan utama kehadiran Bitget Wallet ialah penyertaan Will Wu, Ketua Pertumbuhan Bitget Wallet, dalam sesi panel bertajuk "Di Sebalik Skrin: Rahsia Bursa Global Utama." Bersama wakil dari bursa lain, panel ini membincangkan operasi dalaman platform kripto utama, merangkumi strategi pertumbuhan dan kepercayaan pengguna. Perbincangan tersebut memberikan para peserta cerapan berharga mengenai dinamik bursa global yang berkembang dan masa depan penerimaan aset digital dalam era peningkatan penglibatan institusi.



Di reruainya, Bitget Wallet memperkenalkan integrasi terbaru Solana Pay dan QR nasional, membolehkan pembayaran kripto berasaskan kod QR dengan lancar. Perkembangan ini menyokong pergerakan yang semakin berkembang ke arah sistem pembayaran yang saling beroperasi dan mudah diakses di rantau ini, selaras dengan misi Bitget Wallet untuk merapatkan jurang antara kewangan tradisional dan kewangan terdesentralisasi bagi pengguna harian.

Kehadiran Bitget Wallet di Minggu Blockchain Filipina mengukuhkan fokus strategiknya terhadap pasaran baru muncul dan inovasi berorientasikan komuniti, sambil terus berkembang secara global dengan lebih 80 juta pengguna di lebih daripada 100 negara.

Perihal Bitget Wallet

Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan yang direka untuk menjadikan kripto lebih mudah, lancar dan selamat untuk semua. Dengan lebih daripada 80 juta pengguna, ia menghimpunkan rangkaian penuh perkhidmatan kripto, termasuk pertukaran token, cerapan pasaran, pertaruhan, ganjaran, pelayar DApp dan penyelesaian pembayaran kripto. Menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token, Bitget Wallet membolehkan perdagangan rentas rantaian yang lancar merentasi ratusan DEX dan jambatan rentas rantaian. Disokong oleh dana perlindungan pengguna bernilai lebih $300 juta, ia memastikan tahap keselamatan tertinggi untuk aset pengguna. Visinya adalah "Kripto untuk Semua" — menjadikan kripto lebih mudah, selamat dan sebahagian daripada kehidupan harian bagi satu bilion orang.

