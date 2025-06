Bitget Wallet, 필리핀 블록체인 위크에서 모멘텀을 이어 나가다

빅토리아, 세이셸, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 비수탁형 웹3.0 지갑인 Bitget Wallet이 6월 10일부터 11일까지 마닐라 SMX 컨벤션 센터 (SMX Convention Center Manila)에서 열린 필리핀 블록체인 위크 (Philippines Blockchain Week)에 참가해 성공적으로 행사를 마무리했다. Bitget Wallet은 이번 참가를 통해 동남아시아에서 블록체인 접근성과 혁신을 주도하기 위한 노력을 더욱 강화하는 계기를 마련했다.

Bitget Wallet의 주요 참가 하이라이트는 Bitget Wallet의 성장 부문 총괄을 맡고 있는 Will Wu가 '비하인드 더 스크린: 대형 글로벌 거래소의 비밀' (Behind the Screens: Secrets of the Big Global Exchanges)이라는 주제로 진행된 패널 토론에 참여했다는 점이다. 다른 거래소와 함께 무대에 오른 Bitget Wallet 측 패널은 성장 전략부터 사용자 신뢰에 이르기까지 주요 암호화폐 플랫폼의 내부를 살펴보는 기회를 가졌다. 이번 토론은 참석자들에게 글로벌 거래소의 진화하는 역학 관계와 더 많은 기관의 채택을 배경으로 한 디지털 자산 채택의 미래에 대한 귀중한 통찰력을 제공하였다.

Bitget Wallet은 부스에서 최근 솔라나 페이 (Solana Pay)와 전국 QR 통합을 통해 QR코드 기반의 암호화폐 결제를 원활하게 지원한다고 소개했다. 이러한 발전은 아시아 지역에서 상호 운용 가능하고 접근 가능한 결제 시스템을 향한 움직임이 커지고 있는 것을 뒷받침하며, 일반 사용자를 위해 기존 금융과 탈중앙화된 금융을 연결하고자 하는 Bitget Wallet의 사명을 반영한다.

100개 이상의 국가에서 8천만 명 이상의 사용자를 확보하며 전 세계적으로 계속 확장하고 있는 Bitget Wallet은 필리핀 블록체인 위크에 참여함으로써 신흥 시장과 커뮤니티 중심 혁신에 대한 전략적 초점을 재확인했다.

Bitget Wallet 소개:

Bitget Wallet은 누구나 간편하고 안전하게 암호화폐를 사용할 수 있도록 설계된 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 8,000만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 스왑, 시장 인사이트, 스테이킹, 보상, DApp 탐색, 결제 솔루션 등 다양한 암호화폐 서비스를 제공하고 있다. 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 Bitget Wallet은 수백 개의 탈중앙 거래소 및 크로스체인 브리지에서 원활한 멀티체인 거래를 가능하게 한다. 3억 달러 이상의 사용자 보호 기금이 지원되며, 사용자 자산에 대한 최고 수준의 보안을 보장한다. Bitget의 비전은 '모두를 위한 암호화폐' (Crypto for Everyone)으로, 10억 명의 사람들이 암호화폐를 더 간편하고 안전하게, 일상 생활의 일부로 만드는 것이다.

언론 문의가 필요할 경우 아래 연락처로 문의하세요 media.web3@bitget.com

