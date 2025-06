Bitget Wallet המשיכה את המומנטום בשבוע הבלוקצ'יין בפיליפינים

ויקטוריה, איי סיישל, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget Wallet , אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, סיימה אירוע מוצלח בשבוע הבלוקצ'יין של הפיליפינים שנערך במרכז הכנסים SMX במנילה, בין ה-10 ל-11 ביוני. ההשתתפות של Bitget Wallet מחזקת את מחויבותה להניע נגישות וחדשנות של בלוקצ'יין בדרום מזרח אסיה.

גולת הכותרת המרכזית של הנוכחות של Bitget Wallet הייתה השתתפותו של וויל וו (Will Wu), ראש הצמיחה ב-Bitget Wallet, בדיון הפאנל שכותרתו "מאחורי המסכים: הסודות של הבורסות הגלובליות הגדולות". הפאנל חלק את הבמה עם בורסות אחרות, וחקר את הפעולות הפנימיות של פלטפורמות קריפטו גדולות, מאסטרטגיות צמיחה ועד אמון המשתמשים. הדיון הציע למשתתפים תובנות חשובות לגבי הדינמיקה המתפתחת של בורסות גלובליות ועתיד אימוץ הנכסים הדיגיטליים על רקע אימוץ מוסדי גדול יותר.





בדוכן שלה, Bitget Wallet הציגה את Solana Pay האחרון שלה ואת שילוב ה-QR הלאומי, המאפשר תשלומי קריפטו חלקים מבוססי קוד QR. התפתחות זו תומכת בתנועה הגוברת לעבר מערכות תשלומים בעלות יכולת פעולה הדדית ונגישות באזור ומשקפת את המשימה של Bitget Wallet לגשר בין מימון מסורתי ומבוזר למשתמשים יומיומיים.

הנוכחות של Bitget Wallet בשבוע הבלוקצ'יין של הפיליפינים מאשרת מחדש את ההתמקדות האסטרטגית שלה בשווקים מתעוררים ובחדשנות ממוקדת קהילה כשהיא ממשיכה להתרחב ברחבי העולם עם למעלה מ-80 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות.

אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet היא אפליקציית ארנק קריפטוגרפי ללא משמורת שנועד להפוך את הקריפטוגרפיה לפשוטה, חלקה ומאובטחת עבור כולם. עם למעלה מ-80 מיליון משתמשים, הארנק משלב חבילה מלאה של שירותים קריפטוגרפים, כולל עסקאות החלפה, תובנות שוק, הימורים, תגמולים, דפדפן DApp ופתרונות תשלום קריפטוגרפי. Bitget Wallet תומכת ביותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים, ומאפשרת מסחר חלק בריבוי רשתות עם תמיכה במאות DEX וגשרים חוצי רשתות. עם גיבוי של קרן להגנה על משתמשים ששוויה יותר מ-300 מיליון דולר, היא מבטיחה את רמת האבטחה הגבוהה ביותר לנכסי המשתמשים. החזון שלה הוא קריפטו לכולם - להפוך את הקריפטו לפשוט יותר, בטוח יותר וחלק מחיי היומיום של מיליארד אנשים.

למידע נוסף, בקרו באתרים: X / טלגרם / אינסטגרם / יוטיוב / לינקדאין / טיקטוק / Discord / פייסבוק

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם media.web3@bitget.com

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73532da8-e4a1-43b9-8025-0c2ec647dbc8

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3348002c-0f0d-48b0-8df3-4ba7b63ece63

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aeb591f6-dddb-4e9b-a772-ee9171c6c6a0



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.