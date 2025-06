Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2025

Paris, France – 13 juin 2025 – L’Assemblée Générale Annuelle Mixte des actionnaires d’Atos SE portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2024 s’est réunie ce jour au siège social de la Société sous la présidence de Philippe Salle, Président-Directeur Général.

Retransmise en direct sur le site Internet d’Atos, l’Assemblée Générale a été un temps fort d’information et d’échange avec les actionnaires, qui ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote. L’Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2024.

Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet d’Atos (rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires).

Recomposition du Conseil d’administration

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement des mandats d’administrateurs de Jean-Jacques Morin et de Françoise Mercadal-Delasalles et ont ratifié la nomination de Mandy Metten en qualité de censeure au sein du Conseil d’administration.

L’Assemblée Générale a également approuvé la nomination de Surojit Chatterjee en qualité de nouvel administrateur indépendant. Il dispose d’une expertise approfondie en matière d’intelligence artificielle, combinée à une vaste expérience de la gestion de produits, et plus de vingt ans d’expérience dans le secteur des technologies.

À l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’administration a également constaté l’expiration du mandat d’Elizabeth Tinkham, Administratrice référente indépendante et Présidente du Comité des Nominations et de Gouvernance. Le Conseil tient à la remercier pour sa contribution exemplaire aux travaux et discussions du Conseil d’administration.

Nomination d’un nouvel Administrateur référent indépendant

À l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil s’est réuni et a approuvé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, la nomination de Laurent Collet-Billon en qualité de nouvel Administrateur référent indépendant, en sus de son rôle actuel de Vice-Président du Conseil d’administration.

Administrateur d’Atos SE depuis le 28 juin 2023 et Vice‑Président du Conseil depuis le 14 octobre 2023, Laurent Collet-Billon a joué un rôle important dans la restructuration et le redressement du Groupe. Le Conseil a considéré qu’il dispose de toutes les qualités nécessaires pour veiller à l’application des meilleures normes de gouvernement d’entreprise par le Conseil d’administration et à la bonne prise en compte des préoccupations des actionnaires en matière de gouvernance.

Il est rappelé que les prérogatives et les moyens de l’Administrateur référent indépendant ont été renforcés dans le Règlement intérieur du Conseil d’administration du 30 janvier 2025 pour tenir compte de l’unicité des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général (disponible sur le site Internet de la Société – https://atos.net/fr/investisseurs/gouvernance-entreprise).

Ainsi, à l’issue de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration, le Conseil d’administration d’Atos se compose de neuf administrateurs, dont 87,5% d’administrateurs indépendants1, 50% de femmes2 et 6 nationalités représentées, et d’une censeure :

Philippe Salle, Président-Directeur Général

Laurent Collet-Billon*, Vice-Président du Conseil et Administrateur référent indépendant

Sujatha Chandrasekaran*

Surojit Chatterjee*

Joanna Dziubak*

Farès Louis, administrateur représentant les salariés

Françoise Mercadal-Delasalles*

Jean-Jacques Morin*

Hildegard Müller*

Mandy Metten, censeure

* Administrateurs indépendants

Recomposition des Comités du Conseil d’administration

Prenant en compte sa composition renouvelée, le Conseil a recomposé ses comités, à compter de ce jour, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance :

Comité des Comptes : Jean-Jacques Morin* (Président) ; Laurent Collet-Billon* ; Joanna Dziubak* ; Sujatha Chandrasekaran*





: Jean-Jacques Morin* (Président) ; Laurent Collet-Billon* ; Joanna Dziubak* ; Sujatha Chandrasekaran* Comité des Nominations et de Gouvernance : Laurent Collet-Billon* (Président) ; Surojit Chatterjee*; Joanna Dziubak* ; Farès Louis





: Laurent Collet-Billon* (Président) ; Surojit Chatterjee*; Joanna Dziubak* ; Farès Louis Comité des Rémunérations : Sujatha Chandrasekaran* (Présidente) ; Françoise Mercadal-Delasalles* ; Hildegard Müller* ; Farès Louis





: Sujatha Chandrasekaran* (Présidente) ; Françoise Mercadal-Delasalles* ; Hildegard Müller* ; Farès Louis Comité RSE : Françoise Mercadal-Delasalles* (Présidente) ; Hildegard Müller* ; Farès Louis





* Administrateurs indépendants

Philippe Salle, Président-Directeur Général d’Atos SE, a déclaré : « Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur soutien qui s’est traduit aujourd’hui par l’approbation de l’ensemble de nos résolutions. Cette marque de confiance conforte le Groupe dans le déploiement de son nouveau plan stratégique et de transformation. La recomposition du Conseil d’administration conduit à une gouvernance équilibrée, renforcée par la nomination de Laurent Collet-Billon en tant qu’Administrateur référent indépendant. Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, je remercie vivement Elizabeth Tinkham pour sa contribution remarquable aux travaux du Conseil et salue l’arrivée de Surojit Chatterjee en tant que nouvel administrateur. »

***



À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations avec les investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations avec les médias : globalprteam@atos.net

1 Conformément à l’article 10.3 du Code AFEP-MEDEF, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte pour la détermination du pourcentage de membres indépendants.

2 Conformément à la loi, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte pour la détermination du ratio de parité au sein du Conseil d’administration.

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.