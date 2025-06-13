Bitget 向敘利亞用戶打開大門，提供全方位服務產品套件

維多利亞，塞舌爾, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 現已為敘利亞公民提供服務平台。 這在近期 OFAC 制裁暫停之後進行。 敘利亞公民和居民現在可以在該平台上註冊、完成身份驗證並獲得全套服務，包括 P2P、現貨交易、期貨和獲取收益的產品。

對於一個長期面臨衝突、經濟孤立和難以觸及可靠金融體系的國家來說，這項更新別具重要意義。 在缺乏穩定的銀行基礎設施的情況下，加密貨幣在現實生活中非常實用，可作為生存、發展和連接廣闊世界的工具。 加密貨幣在敘利亞普及，更進一步彰顯加密貨幣在傳統體系失效或無法觸及的地方發揮重要作用。

有賴於此，敘利亞用戶現在可以使用 Bitget 的所有主要功能，包括由當地貨幣支援的點對點 (P2P) 交易、現貨和期貨市場、跟單交易，以及可透過持有加密貨幣而獲得被動收入的 Bitget Earn 產品。 流動應用程式和網頁平台還提供多種語言支援和全天候安全監控，以確保交易安全。 教育內容、交易工具和客戶服務觸手可及，逐步引領新用戶。

Bitget 決定接納敘利亞用戶，源於其重點策略：對於加密貨幣在當地發揮重要作用的地區，為實際用例提供支援。 公司將敘利亞納入覆蓋範圍，充分顯示團隊向最急需這種服務的地方伸出援手的意願。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說：「在 Bitget，優先事項很明確：幫助最需要加密貨幣的人。 我們的平台旨在為那些面對不穩定的經濟形勢、銀行業務受限或動蕩政治局面的人士提供服務。 擴展業務，為敘利亞用戶提供服務，是我們整體工作的一部分，以便在金融工具發揮最大作用的地區提供有影響力的相關產品。」

Bitget 仍然注重在加密貨幣於日常生活中發揮關鍵作用的地區擴大可用範圍。 對於敘利亞用戶來說，Bitget 將在積極維護安全、高效、便利的渠道方面擔當重要角色，方便大眾採用加密貨幣。 公司將分配資源來提升當地的參與度和可及性，並確保敘利亞用戶能夠採用業界領先的產品和一流的工具來探索加密貨幣的世界。

即日起，敘利亞用戶可以使用平台的全部功能，展開精彩旅程。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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