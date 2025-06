Bitget Kini Menawarkan Akses Penuh dan Rangkaian Produk Lengkap kepada Pengguna Syria

VICTORIA, Seychelles, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah syarikat pertukaran mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka, kini membolehkan warga Syria mendaftar di platformnya. Ini susulan penggantungan sekatan OFAC baru-baru ini. Warga dan penduduk Syria kini boleh mendaftar, melengkapkan pengesahan identiti serta mengakses rangkaian penuh perkhidmatan—termasuk perdagangan P2P dan spot, dagangan niaga hadapan serta produk penjana hasil.

Kemaskini ini amat bermakna bagi sebuah negara yang telah lama berdepan konflik, pengasingan ekonomi dan akses terhad kepada sistem kewangan yang boleh dipercayai. Tanpa sistem perbankan yang stabil, kripto menjadi alat penting untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan menghubungkan komuniti dengan dunia yang lebih luas. Penggunaan kripto di Syria mendedahkan hakikat yang lebih mendalam tentang peranannya di tempat-tempat di mana sistem tradisional telah gagal atau tidak dapat diakses.

Dengan ini, pengguna Syria kini boleh mengakses semua ciri utama Bitget, termasuk perdagangan peer-to-peer (P2P) dengan sokongan mata wang tempatan, pasaran spot dan niaga hadapan, perdagangan salinan serta produk Bitget Earn yang membolehkan pendapatan pasif daripada pegangan kripto. Aplikasi mudah alih dan platform web turut menawarkan sokongan berbilang bahasa serta pemantauan keselamatan 24/7 bagi memastikan transaksi yang selamat. Kandungan pendidikan, alat perdagangan dan bantuan pelanggan sentiasa tersedia untuk membimbing pengguna baharu di setiap langkah.

Keputusan Bitget untuk menerima pengguna Syria berpunca daripada strategi yang tertumpu kepada menyokong kegunaan sebenar kripto di kawasan yang amat memerlukannya. Penyertaan Syria menunjukkan komitmen syarikat untuk menyediakan akses di tempat yang paling memerlukan.

“Di Bitget, fokus utama adalah untuk mencapai mereka yang paling memerlukan kripto. Platform kami dibina untuk membantu individu yang menghadapi ekonomi tidak stabil, sekatan perbankan atau ketidakpastian politik. Membuka akses kepada pengguna Syria adalah sebahagian daripada usaha lebih besar untuk menyediakan alat kewangan yang berimpak tinggi di tempat yang paling memerlukan,” kata Gracy Chen, CEO Bitget.

Bitget kekal komited untuk memperluaskan akses di rantau di mana kripto memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Bagi pengguna Syria, Bitget akan memainkan peranan dalam memastikan saluran yang selamat, cekap dan mesra pengguna untuk penyertaan dalam kripto. Untuk memperkukuhkan keterlibatan serantau dan menambah baik kebolehaksesan, sumber akan diperuntukkan bagi memastikan pengguna di Syria dapat menavigasi dunia kripto dengan produk dan alat terbaik dalam industri.

Berkuat kuasa serta-merta, pengguna Syria kini boleh memulakan perjalanan mereka dengan akses penuh kepada fungsi platform.

Untuk mendaftar, sila layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan berjuta-juta token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp, dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal. Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka bersedia tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi pada masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

