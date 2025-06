ビットゲット (Bitget)、シリアのユーザー向けに完全な商品一式の提供を開始

セーシェル・ヴィクトリア発, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所およびWeb3企業の大手であるビットゲットは、シリア国民によるプラットフォームの利用を可能にした。 この動きは最近、OFAC規制が一時停止されたことを受けたものである。 シリアの国民と住民は現在、取引所に登録し、身元確認を行い、P2P取引、スポット取引、先物取引、利回り生成商品などすべてのサービスを利用できる。

この更新は、長期にわたる紛争、経済的孤立、信頼できる金融システムへの限られたアクセスという問題を抱えている国にとって、特に重要な意味を持つ。 安定した銀行インフラを欠く中で、暗号資産は、生存、成長、より広い世界とのつながりのためのツールとして、強力な実際のユースケースをもたらす。 シリアにおける暗号資産の採用は、伝統的な制度が機能停止しているか、利用できない場所での暗号資産の役割に関する深い真実を明らかにしている。

シリアのユーザーは現在、ビットゲットの主要な機能すべてにアクセスできるようになっており、これには、現地通貨対応のピアツーピア (P2P) 取引、現物取引市場と先物取引市場、コピー取引、暗号資産の保有によりパッシブインカムが得られるビットゲットアーン (Bitget Earn) 商品が含まれる。 モバイルアプリもウェブのプラットフォームも、多言語に対応し、1日24時間週7日のセキュリティ監視で安全な取引を保証している。 教育用コンテンツ、取引ツール、カスタマーサポートが容易に利用でき、新規ユーザーをあらゆる段階でサポートする。

ビットゲットがシリアのユーザーを受け入れる決定をしたことは、暗号資産が不可欠な地域で、実際のユースケースを支援することに焦点を絞った戦略に基づいている。 シリアでのサービス開始は、暗号資産を最も早急に必要としている場所で、アクセスを可能にするという方向性を示している。

ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は、次のように述べている。「ビットゲットでは、優先順位が明確です。それは、最も暗号資産を必要としている人々にサービスを提供するというものです。 当社のプラットフォームは、不安定な経済状況、銀行サービスの制限、または政治的不安定さに直面する個人を支援するために設計されています。 シリアのユーザーへのアクセスの拡大は、暗号資産が大きな違いを生む場所に、影響力のある金融ツールを届けるという大々的な取り組みの一環です」

ビットゲットは、暗号資産が日常生活で重要な役割を演じている地域に、アクセスを拡大することに引き続き重点を置いている。 シリアのユーザーにとって、ビットゲットは、暗号資産取引への参加のための安全で効率的かつユーザーフレンドリーなチャネルを積極的に維持する上で重要な役割を果たす。 リソースは、地域連携の支援、アクセシビリティの改善のために配分され、シリアのユーザーが業界をリードする商品とクラス最高のツールで、暗号資産取引所を効果的に活用できるようにする。

シリアのユーザーは現在、プラットフォームのすべての機能を利用して、暗号資産取引を開始できる。

登録するには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 かつてはビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。 ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の利用規約を参照されたい。

