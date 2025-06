Bitget ouvre ses portes aux utilisateurs syriens et leur propose une gamme complète de produits

VICTORIA, Seychelles, 13 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, autorise désormais l’inscription des citoyens syriens sur sa plateforme. Cette décision fait suite à la récente suspension des sanctions de l’OFAC. Les citoyens et résidents syriens peuvent désormais s’inscrire sur la plateforme, procéder à la vérification de leur identité et accéder à l’ensemble des services proposés, allant du trading P2P et au comptant aux contrats à terme et aux produits générateurs de rendement.

Cette mise à jour revêt une importance particulière pour un pays qui a connu un conflit prolongé, un isolement économique et un accès limité à des systèmes financiers fiables. En l’absence d’une infrastructure bancaire stable, la cryptomonnaie présente de nombreux cas d’utilisation concrets, en tant qu’outil de survie, de croissance et de connectivité avec le reste du monde. L’adoption de la cryptomonnaie en Syrie révèle une vérité plus profonde sur le rôle de la cryptomonnaie dans les endroits où les systèmes traditionnels ont échoué ou ne sont pas accessibles.

Les utilisateurs syriens ont désormais accès à toutes les fonctionnalités principales de Bitget, notamment le trading peer-to-peer (P2P) avec prise en charge des devises locales, les marchés au comptant et à terme, le copy trading et les produits Bitget Earn qui permettent de générer des revenus passifs sur les avoirs cryptographiques. L’application mobile et la plateforme Web offrent également une assistance multilingue et une surveillance sécurisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de garantir la sécurité des transactions. Du contenu éducatif, des outils de trading et une assistance clientèle sont facilement accessibles pour guider les nouveaux utilisateurs à chaque étape.

La décision de Bitget d’accueillir les utilisateurs syriens découle d’une stratégie ciblée visant à soutenir les cas d’utilisation réels dans les régions où les cryptomonnaies sont vitales. L’inclusion de la Syrie témoigne de la volonté de permettre l’accès là où il est le plus urgent.

« Chez Bitget, la priorité est claire : atteindre ceux qui ont le plus besoin des cryptomonnaies. Notre plateforme est conçue pour aider les personnes confrontées à une économie instable, à des restrictions bancaires ou à une incertitude politique. L’élargissement de l’accès aux utilisateurs syriens s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large visant à fournir des outils financiers efficaces là où ils ont le plus d’impact », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Bitget reste déterminé à élargir l’accès dans les régions où les cryptomonnaies jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Pour les utilisateurs syriens, Bitget jouera un rôle majeur dans le maintien actif de canaux sûrs, efficaces et conviviaux pour participer aux cryptomonnaies. Des ressources seront allouées pour soutenir l’engagement régional, améliorer l’accessibilité et garantir que les utilisateurs en Syrie disposent des produits de pointe et des meilleurs outils pour naviguer dans l’espace cryptographique.

À compter de maintenant, les utilisateurs syriens peuvent faire leurs premiers pas sur la plateforme et explorer toutes ses fonctionnalités.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique. Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

