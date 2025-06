Bitget פותחת דלתות למשתמשים סורים ומאפשרת חבילת מוצרים בשירות מלא

ויקטוריה, איי סיישל, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, אפשרה כעת קליטה של אזרחים סורים בפלטפורמה. זאת בעקבות השעיית הסנקציות של OFAC לאחרונה. אזרחים ותושבים סורים יכולים כעת להירשם בפלטפורמה, להשלים אימות זהות ולגשת לחבילת השירותים המלאה - החל ממסחר P2P וספוט ועד חוזים עתידיים ומוצרים מניבי תשואה.

לעדכון זה יש משמעות מיוחדת עבור מדינה המתמודדת עם סכסוך ממושך, בידוד כלכלי וגישה מוגבלת למערכות פיננסיות אמינות. בהיעדר תשתית בנקאית יציבה, לקריפטו יש מקרי שימוש חזקים בחיים האמיתיים, ככלי להישרדות, צמיחה וקישוריות לעולם הרחב. אימוץ הקריפטו בסוריה מראה אמת עמוקה יותר על תפקידו של הקריפטו במקומות שבהם מערכות מסורתיות נכשלו או שאינן נגישות.

עם זאת, למשתמשים סורים יש כעת גישה לכל התכונות העיקריות של Bitget, כולל מסחר עמית לעמית (P2P) עם תמיכה במטבע מקומי, שווקי ספוט וחוזים עתידיים, מסחר בהעתקה ומוצרי Bitget Earn המאפשרים הכנסה פסיבית על אחזקות קריפטו. האפליקציה לנייד ופלטפורמת האינטרנט מציעות גם תמיכה בריבוי שפות וניטור אבטחה 24/7 כדי להבטיח עסקאות בטוחות. תוכן חינוכי, כלי מסחר וסיוע ללקוחות זמינים בקלות כדי להדריך משתמשים חדשים בכל שלב.

החלטתה של Bitget לקבל בברכה משתמשים סורים נובעת מאסטרטגיה ממוקדת לתמיכה במקרי שימוש אמיתיים באזורים שבהם קריפטו חיוני. הכללתה של סוריה מסמנת כוונה לאפשר גישה למקומות שבהם היא נחוצה בדחיפות.

"ב-Bitget, העדיפות ברורה - להגיע לאלה שהכי זקוקים לקריפטו. הפלטפורמה שלנו בנויה כדי לשרת אנשים שמנווטים בכלכלות לא יציבות, בנקאות מוגבלת או אי ודאות פוליטית. הרחבת הגישה למשתמשים סורים היא חלק ממאמץ גדול יותר לספק כלים פיננסיים משפיעים שבהם הם עושים את ההבדל הגדול ביותר", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

Bitget ממשיכה להתמקד בהרחבת הגישה באזורים שבהם קריפטו ממלא תפקיד קריטי בחיי היומיום. עבור משתמשים סורים, Bitget תמלא תפקיד חשוב בשמירה פעילה על ערוצים בטוחים, יעילים וידידותיים למשתמש להשתתפות בקריפטו. יוקצו משאבים לתמיכה במעורבות אזורית, שיפור הנגישות ולהבטיח שהמשתמשים בסוריה מצוידים לנווט במרחב הקריפטו עם מוצרים מובילים בתעשייה וכלים מהשורה הראשונה.

החל מרגע זה, משתמשים סורים יכולים כעת להתחיל את המסע שלהם עם פונקציונליות מלאה של הפלטפורמה.

להרשמה, בקרו כאן .

