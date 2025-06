Bitget abre sus puertas a los usuarios sirios y les ofrece una gama completa de productos y servicios

VICTORIA, Seychelles, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha habilitado el registro de ciudadanos sirios en su plataforma. Esta medida sigue a la reciente suspensión de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Los ciudadanos y residentes sirios ahora pueden registrarse en la plataforma, completar la verificación de identidad y acceder a la gama completa de servicios, que van desde la negociación P2P y al contado hasta futuros y productos que generan rendimientos.

Esta actualización tiene una importancia especial para un país que ha enfrentado conflictos prolongados, aislamiento económico y acceso limitado a sistemas financieros confiables. Ante la falta de una infraestructura bancaria estable, las criptomonedas tienen sólidos casos de uso en la vida real, como herramienta de supervivencia, crecimiento y conectividad con el mundo en general. La adopción de las criptomonedas en Siria muestra una verdad más profunda sobre la función de las criptomonedas en lugares donde los sistemas tradicionales han fallado o son inaccesibles.

De este modo, los usuarios sirios tienen ahora acceso a todas las funciones principales de Bitget, como la negociación entre pares (P2P) con soporte para las divisa local, mercados al contado y futuros, copy trading y productos Bitget Earn que permiten obtener ingresos pasivos con carteras de criptomonedas. La aplicación móvil y la plataforma web también ofrecen soporte multilingüe y control de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar la seguridad de las transacciones. Los nuevos usuarios cuentan con asesoramiento de contenido educativo, herramientas de negociación y asistencia al cliente en cada paso.

La decisión de Bitget de recibir a los usuarios sirios surge de una estrategia dedicada a brindar soporte a los casos de uso reales en regiones donde las criptomonedas son fundamentales. La inclusión de Siria indica el propósito de permitir el acceso donde se necesita con mayor urgencia.

“En Bitget, la prioridad es clara: llegar a aquellas personas que más necesitan las criptomonedas. Nuestra plataforma se ha desarrollado para brindar servicio a las personas que se enfrentan a economías inestables, restricciones bancarias o incertidumbre política. Ampliar el acceso a los usuarios sirios forma parte de un esfuerzo mayor por proporcionar herramientas financieras eficaces allí donde pueden marcar una mayor diferencia”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

Bitget permanece centrada en ampliar el acceso en regiones donde las criptomonedas desempeñan una función fundamental en la vida diaria. Para los usuarios sirios, Bitget desempeñará un papel importante en el mantenimiento activo de canales seguros, eficientes y fáciles de usar para participar en el mundo de las criptomonedas. Se asignarán recursos para respaldar el compromiso regional, mejorar la accesibilidad y garantizar que los usuarios sirios estén equipados para navegar en el criptoespacio con productos líderes en el sector y las mejores herramientas de su clase.

Con efecto inmediato, los usuarios sirios ya pueden comenzar su experiencia con la funcionalidad completa de la plataforma.

Para registrarse, acceda aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma. Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

