NATCOM: Natcash impulsa las finanzas digitales en Haití con un ecosistema de pagos seguro y diverso

PORT-AU-PRINCE, HAITI, June 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Con la misión de promover la inclusión financiera en Haití, NATCOM continúa posicionando a Natcash – el monedero móvil más utilizado del país – como herramienta clave para las transacciones financieras diarias. Este junio, NATCOM destaca la expansión del ecosistema de Natcash, que ofrece soluciones eficaces para pagos de facturas, recargas móviles, transferencias de dinero y compras.Los usuarios de Natcash pueden pagar facturas de electricidad, agua, televisión por cable e internet con solo unos clics. Las compras en comercios afiliados a Natcash son rápidas, seguras y sin efectivo. Además, el monedero permite transferencias inmediatas entre usuarios, facilitando el apoyo económico entre familias.Con una red nacional de más de 3.000 agentes, los usuarios pueden ingresar o retirar dinero en efectivo de forma segura, sin importar si viven en zonas urbanas o rurales. Esta infraestructura refuerza el compromiso de NATCOM con la expansión del acceso financiero digital en Haití.“Estamos construyendo un ecosistema financiero sostenible donde cada haitiano pueda acceder y utilizar servicios financieros modernos con facilidad y confianza”, afirmó Jean Marc Durosier, Director de Marketing de NATCOM.Acerca de NatcomFundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group y el gobierno haitiano, Natcom se ha convertido rápidamente en el principal proveedor de telecomunicaciones de Haití, conocido por su extensa infraestructura, conectividad confiable y servicios enfocados al cliente. Comprometida con la responsabilidad social y el avance tecnológico, Natcom sigue innovando y expandiéndose para cerrar las brechas en servicios de comunicación y financieros en todo Haití.Más información en: www.natcom.com.ht

