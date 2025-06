天賦成就卓越：Axi Select 迎來第四位 Pro M 交易員，現掌管 100 萬美元 Axi 資金

悉尼, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 繼早前公佈三位 Axi Select 交易員達到計劃的最高里程碑後,頂尖網上外匯及差價合約經紀商 Axi 欣然宣佈晉升第四位 Pro M 交易員:她就是來自亞洲的 Looi Sook Yen。

這次突破彰顯經紀商一直堅持透過專項計劃,協助滿懷抱負、才華出眾的交易員徹底發揮交易及盈利潛力。

Axi 商業總監 Louis Cooper 對計劃的最新成果感到振奮,指出:「看到計劃不斷推動交易員成長,助其精進交易技巧並攀上高峰,令我們深感自豪。 自 2023 年啟動 Axi Select 以來,我們始終堅信它可以推動各類交易員的天賦突破極限,而無分性別或資歷深淺。 今天,我們共同見證歷史性一刻:第四位 Pro M 交易員兼首位女性,成功登上計劃頂峰,獲得 100 萬美元資金分配。 Looi 女士擁有出色技能、才華洋溢、克己自律。憑著適當的工具及支援,她如今管理著 100 萬美元的 Axi 資金。」

幾個月前,Axi Select 宣布了首三位 100 萬美元資金交易員:Francisco Quesada Godines、Daniel Gutiérrez Viñas 以及年僅 21 歲的 Kayan Freitas。 透過該計劃,交易員有機會獲得高達 100 萬美元的資本資金和賺取高達 90% 利潤,並擁有加入此計劃而無須支付註冊費或月費的優勢*。 此外,Axi Select 提供標準或專業真實帳戶、不受限制的交易條件、專屬交易室等服務。 該經紀商近期獲 ADVFN International Financial Awards 頒發《最佳資金交易員計劃》(Best Funded Trader Programme) 獎項,並獲 Finance Feeds 授予《最具創新力自營交易公司》(Most Innovative Proprietary Trading Firm) 稱號。

Axi Select 計劃僅適用於 AxiTrader Limited 的客戶。 差價合約涉及很高的投資損失風險。 在我們與您進行的交易中,我們將作為您所有倉位的主要交易對手。 此內容不適用於澳洲、新西蘭、歐盟和英國居民。 如欲了解更多資訊,請參閱我們的服務條款。 *標準交易費適用。

到此觀看公告影片。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司,數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約,當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

欲了解更多關於 Axi 的資訊或額外評論,請聯絡:mediaenquiries@axi.com

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313

