从交易英才到成功典范：Axi Select 宣布第四位 Pro M 交易者，现管理 100 万美元 Axi 资金

悉尼, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继近期宣布三位 Axi Select 交易者达到该计划的最高里程碑之后,领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 自豪地宣布其历史上第四位 Pro M 交易者诞生:来自亚洲的 Looi Sook Yen。

这一突破体现了该经纪商一贯的宗旨,即通过旨在充分释放交易和盈利潜能的计划,赋能雄心勃勃、才能出众的交易者。

Axi 首席商务官 Louis Cooper 对该计划的最新成果表示由衷的欣喜,并指出:“我们自豪地见证该计划不断提升交易者的水平,助其交易并精进交易技能,一路走向巅峰。 自 2023 年推出 Axi Select 以来,我们一直坚信它能够将所有交易者的才能提升到新高度——无论其性别或经验水平如何。 今天,我们庆祝一个具有里程碑意义的时刻:我们迎来了第四位 Pro M 交易者,也是首位达到该计划最高阶段并获得 100 万美元资金配置的女性。 Looi 女士展现出了杰出的技能、才能和纪律——凭借得力的工具和支持,她现在管理着 100 万美元的 Axi 资金。”

几个月前,Axi Select 宣布了其首批三位获得 100 万美元资金的交易者:Francisco Quesada Godines、Daniel Gutiérrez Viñas 和 21 岁的交易者 Kayan Freitas。 该计划为交易者提供获得高达 100 万美元资金和赚取高达 90% 利润的机会,且参与该计划无需注册费或月度费用*。 此外,Axi Select 还提供标准或专业真实帐户、不受限制的交易条件、专属交易室等。 最近,该经纪商荣获 ADVFN International Financial Awards 颁发的 “最佳交易资金支持计划” (Best Funded Trader Programme) 奖,并被 Finance Feeds 授予 “最具创新力的自营交易公司” (Most Innovative Proprietary Trading Firm) 奖。

Axi Select 计划仅适用于 AxiTrader Limited 的客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在我们与您进行的交易中,我们将作为您所有仓位的主要交易对手。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。 如需了解更多信息,请参阅我们的服务条款。 *适用标准交易费。

请点击此处观看公告视频。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司,在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易,包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取 Axi 的更多评论,请联系:mediaenquiries@axi.com

本公告所附照片可通过以下链接获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.