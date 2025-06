素質の開花：アクシセレクト (Axi Select)、4人目のプロMトレーダーを発表。現在、100万米ドル (約1億4,370万円) のアクシ (Axi) の資金を運用中

シドニー発, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3名のアクシセレクトのトレーダーがプログラム最高のマイルストーンを達成したという最近の発表に引き続き、大手オンラインFXおよびCFDブローカーであるアクシは、これで4人目となるプロMトレーダーの誕生を発表した。昇格したのは、アジア出身のルーイ・スーク・イェン (Looi Sook Yen) である。

この快挙は、トレーダーのトレーディングと利益ポテンシャルを解放し、最大化することを目的としたプログラムを通して、意欲的で才能豊かなトレーダーを支援するというこのブローカーの現在実施中の取り組みが反映されたものである。

アクシの最高商務責任者 (CCO) であるルイス・クーパー (Louis Cooper) は、このプログラムの最近の成功について、興奮した様子で次のように語っている。「私たちは、当社のプログラムがトレーダーの取引をアシストし、取引スキルを最高レベルまで高め、それにより彼らが成長しつづけるのを誇りに思っています。 2023年にアクシセレクトを開始して以来、私たちは、性別や経験にかかわらず、すべてのトレーダーの才能を活かし、新たな高みへと導くこのプログラムの力を信頼しています。 今日は初めて女性が4人目のプロMトレーダーとなり、プログラムの最高段階に到達し、100万ドル (約1億4,370万円) の配分を獲得したことを称えたいと思います。これは、画期的な瞬間と言えます。 ルーイさんは、優れたスキル、才能、そして自己規律を証明しました。現在、彼女は適切なツールとサポートを得て、100万ドル (約1億4,370万円) のアクシの資金を運用しています」。

アクシセレクトが初めて100万ドル (約1億4,370万円) の資金を獲得した3名のトレーダー (フランシスコ・ケサダ・ゴディネス (Francisco Quesada Godines)、ダニエル・グティエレス・ビニャス (Daniel Gutiérrez Viñas) 、そして21歳のトレーダー、カイヤン・フレータス (Kayan Freitas)) を発表したのは数か月前のことである。 このプログラムは、トレーダーに最高100万米ドル (約1億4,370万円) の資本資金の運用および利益の最大90%獲得の機会を与えると共に、登録料または月額料金無料*でプログラムに参加ができるというメリットを提供する。 さらに、アクシセレクトでは、スタンダードまたはプロのライブ口座、制限のない取引条件、限定トレーディングルームなどを利用できる。 アクシは最近、ADVFN国際金融賞 (ADVFN International Financial Awards) で「最優秀資金提供トレーダープログラム」と認められた。特に注目に値することは、ファイナンスフィード (Finance Feeds) から「最も革新的なプロップファーム」アワードを受賞したことである。

アクシセレクトプログラムは、アクシトレーダーリミテッド(AxiTrader Limited) の顧客のみ利用できる。 CFDには高い投資損失リスクが伴う。 利用者との取引において、当社がすべてのポジションの主要な取引相手となる。 このコンテンツは、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合および英国の居住者には提供されていない。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。 *通常の取引手数料が適用されます。

この発表に関する動画はこちらで視聴されたい。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

本発表に関する写真はこちらで参照可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.