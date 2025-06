מכישרון להצלחה: Axi Select מכריזה על סוחר רביעי ברמת Pro M, שמנהל כעת מיליון דולר מהקרנות של Axi

סידני, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בעקבות ההכרזות האחרונות ששלושה סוחרי Axi Select הגיעו לציון הדרך הגבוה ביותר בתוכנית, Axi, חברת הברוקרים בשוקי ה-FX וה-CFD המובילה באינטרנט, מכריזה בגאווה על קידום הסוחר הרביעי בסך הכל לרמת Pro M: לואי סוק ין (Looi Sook Yen ) מאסיה.

פריצת דרך זו משקפת את המחויבות המתמשכת של החברה להעצים סוחרים שאפתניים ומוכשרים באמצעות תוכנית שנועדה לשחרר ולהוציא את המרב מפוטנציאל המסחר והרווח שלהם.

לואיס קופר (Louis Cooper), מנהל מסחרי ראשי ב-Axi, משתף את התרגשותו מההצלחה האחרונה של התוכנית, וציין: "אנו גאים לראות כיצד התוכנית שלנו ממשיכה לקדם סוחרים, לעזור להם לסחור ולשפר את כישורי המסחר שלהם כל הדרך לפסגה. מאז השקת Axi Select ב-2023 אנו בטוחים ביכולתה לרתום את כישרונם של כל הסוחרים להגעה לגבהים חדשים - ללא קשר למגדר או לרמת ניסיון. היום אנו חוגגים רגע חשוב: הסוחר הרביעי שלנו ברמת Pro M והאישה הראשונה שהגיעה לשלב הכי גבוה של התוכנית, שמבטיח הקצאה של מיליון דולר. גברת לואי הפגינה מיומנות, כישרון ומשמעת יוצאי דופן - ועם הכלים והתמיכה הנכונים, היא מנהלת כעת מיליון דולר מקרנות Axi".

לפני מספר חודשים, Axi Select הכריזה על שלושת הסוחרים הראשונים שלה שקיבלו מימון בסכום של מיליון דולר: פרנסיסקו קסדה גודינס, דניאל גוטיירז וינאס וסוחר בן 21, קיין פרייטאס. התוכנית מציעה לסוחרים גישה למימון הון של עד 1,000,000 דולר ולהרוויח עד 90% מהרווחים שלהם, כמו גם יתרון בדמות הצטרפות לתוכנית ללא דמי רישום או דמי מינוי חודשיים*. ויותר מכך, Axi Select משתמשת בחשבון Standard או Pro חי, תנאי מסחר בלתי מוגבלים, חדר מסחר בלעדי ועוד. לאחרונה, זכתה חברת הברוקרים בפרס "תוכנית הסוחרים הממומנים הטובה ביותר" מטעם ADVFN International Financial Awards, ובין היתר, זכתה בהכרה מטעם Finance Feeds עם הפרס "חברת המסחר הקניינית החדשנית ביותר".

תוכנית Axi Select זמינה רק ללקוחות של AxiTrader Limited. חוזי הפרשים טומנים בחובם סיכון גבוה לאובדן השקעה. במגעים שלנו איתכם, אנו נפעל כצד נגדי עיקרי לכל התפקידים שלכם. תוכן זה אינו זמין לתושבי אוסטרליה, ניו זילנד, האיחוד האירופי ובריטניה. למידע נוסף, עיינו בתנאי השירות שלנו. *חלות עמלות מסחר סטנדרטיות.

צפו בסרטון ההכרזה כאן.

אודות Axi

Axi היא חברה גלובלית למסחר מקוון במט"ח ו-CFD, שאמונה על אלפי לקוחות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. Axi מציעה CFD למספר סוגי נכסים, כולל מסחר במט"ח, מניות, זהב, נפט, קפה ועוד.

למידע נוסף מ-Axi, אנא צרו קשר: mediaenquiries@axi.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.