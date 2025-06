Del talento al éxito: Axi Select anuncia su cuarto operador Pro M, que ya gestiona 1 millón de dólares en fondos de Axi

SÍDNEY, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luego de los recientes anuncios de que tres operadores de Axi Select alcanzaron el hito más alto del programa, el principal bróker en línea de divisas (FX) y contratos por diferencia (CFD), Axi, anunció con orgullo el ascenso de su cuarto operador Pro M general: Looi Sook Yen de Asia.

Este avance refleja el compromiso continuo del bróker de empoderar a los operadores ambiciosos y con talento mediante un programa diseñado para desbloquear y maximizar todo su potencial de operación y ganancias.

Louis Cooper, Director Comercial de Axi, comparte su entusiasmo por el último éxito del programa y señala: “Nos enorgullece ver que nuestro programa continúa impulsando a los operadores, y los ayuda a operar y a mejorar sus habilidades de operación hasta llegar a la cima. Desde el lanzamiento de Axi Select en 2023, hemos confiado en su capacidad para aprovechar el talento de todos los operadores hasta alcanzar nuevas alturas, independientemente del género o el nivel de experiencia. Hoy celebramos un momento histórico: nuestro cuarto operador Pro M y la primera mujer en llegar a la fase más alta del programa y conseguir una asignación de 1 millón de dólares. La Sra. Looi demostró habilidades, talento y disciplina excepcionales y, con las herramientas y el apoyo adecuados, ahora gestiona los fondos de Axi por un valor de 1 millón de dólares.”

Hace unos meses, Axi Select anunció sus primeros tres operadores financiados con 1 millón de dólares: Francisco Quesada Godines, Daniel Gutiérrez Viñas y el operador de 21 años, Kayan Freitas. El programa ofrece a los operadores la oportunidad de acceder a una financiación de capital de hasta 1.000.000 de dólares y obtener hasta el 90 % de sus ganancias, así como la ventaja de unirse al programa sin necesidad de abonar cuotas de inscripción ni cuotas mensuales*. Además, Axi Select utiliza una cuenta real Estándar o Pro, condiciones de operación sin restricciones, una sala de operación exclusiva y mucho más. Recientemente, el bróker fue reconocido con el premio al "Mejor programa de operadores financiados" por los premios financieros internacionales ADVFN y, entre otras cosas, fue distinguido por Finance Feeds con el premio a la "Empresa más innovadora con operaciones propias".

El programa Axi Select está disponible únicamente para clientes de AxiTrader Limited. Los CFD conllevan un alto riesgo de pérdida de la inversión. En las operaciones que realicemos con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Este contenido no está disponible para residentes de Australia, Nueva Zelanda, la UE y el Reino Unido. Para obtener más información, consulte nuestros Términos del servicio. *Se aplican las tarifas de operación estándar.

Vea el video del anuncio aquí.

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de negociación de divisas y CFD en línea, con miles de clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi ofrece CFD para varias clases de activos como divisas, acciones, oro, petróleo, café y muchos más.

Para obtener más información o comentarios adicionales sobre Axi, comuníquese con: mediaenquiries@axi.com

La foto que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da30a690-7ae0-4ccb-b753-b387e16c7313

