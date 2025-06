Miami Barber Institute presenta una Masterclass de Alto Nivel con Héctor Errecart y Alfredo Pérez C - Alfre the Barber

Masterclass "Metodología y Perfeccionamiento de Técnicas de Tijera" . Para información y registro llame al (786) 604-0800 Miami Barber Institute Escuela de Barbería Acreditada #1 en Miami, FL

Clase exclusiva el 22 de junio en MBI con enfoque en técnicas avanzadas de corte con tijera, metodología moderna y formación aplicada.

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- Miami Barber Institute (MBI), una de las escuelas de barbería acreditadas más reconocidas del estado de la Florida, se enorgullece en anunciar un evento formativo exclusivo el próximo domingo 22 de junio de 2025, con la participación de dos referentes internacionales de la industria: Héctor Errecart y Alfredo Pérez C, conocido internacionalmente como Alfre The Barber. La Masterclass: "Metodologías y Perfeccionamiento de Técnicas de Tijera" se llevará a cabo en el campus de MBI, ubicado en el 3878 SW 112th Avenue en Miami, y ofrecerá a estudiantes y profesionales la oportunidad de perfeccionar sus habilidades técnicas, dominar nuevas metodologías de corte con tijera y recibir asesoría directa de educadores de nivel internacional.

Este evento forma parte del compromiso de MBI con una formación práctica, actualizada y alineada con las exigencias reales del mercado. Su misión es clara: transformar vidas a través de la barbería profesional.

“Traer a Héctor Errecart y a Alfre the Barber a nuestro campus demuestra nuestro compromiso con elevar el nivel de la educación barberil en Miami,” expresó Luis Castillo, Presidente y Cofundador de Miami Barber Institute. “No buscamos que nuestros estudiantes solo aprueben un examen, queremos que lideren la industria. Esta Masterclass refleja esa visión, dándoles acceso directo a referentes que están transformando el oficio a nivel internacional.”

El impulso a la nueva generación de barberos siempre ha sido uno de los pilares de MBI. La escuela atiende a una comunidad bilingüe y multicultural, compuesta en su mayoría por estudiantes de primera generación que buscan una carrera estable, rentable y creativa. Los programas de MBI ofrecen opciones híbridas de aprendizaje, clases los sábados y acceso a ayuda financiera, incluyendo beneficios del GI Bill para veteranos. Esta Masterclass es solo un ejemplo de cómo la escuela conecta con las tendencias globales para ofrecer experiencias educativas de alto impacto.

“Nuestro objetivo en MBI es formar barberos que no solo tengan técnica, sino también preparación profesional y visión a largo plazo,” agregó Tomas Castillo, Cofundador e Instructor Principal. “Esta Masterclass es una oportunidad poco común para que nuestros estudiantes aprendan técnicas avanzadas de corte con tijera directamente de dos de los mejores. Eventos como este elevan el estándar de lo que nuestros alumnos esperan de sí mismos. Y además, demuestran que, para formar a los mejores, debemos contratar a los mejores.”

En ese sentido, MBI se complace en anunciar que Alfre the Barber se une oficialmente al cuerpo docente de la institución.

“Esta contratación representa una gran noticia para nuestros estudiantes y para toda nuestra comunidad,” añadió Luis Castillo. “Alfre no solo es un profesional altamente respetado, también es un educador nato. Su llegada a MBI fortalece nuestra misión y ofrece a nuestros alumnos una guía con experiencia real y alcance global.”



Una experiencia formativa que va más allá de la teoría

Hoy en día, los barberos son artistas, emprendedores y figuras clave en sus comunidades. Esta Masterclass está diseñada para atender las necesidades del profesional moderno: perfeccionamiento técnico, estrategias de crecimiento y herramientas para impulsar su marca personal.

Conducido por Héctor Errecart y Alfre the Barber, el evento abordará metodologías avanzadas de corte con un enfoque especial en el trabajo con tijera. La jornada incluirá una demostración en vivo, consejos sobre atención al cliente, técnicas de detalle y estrategias para destacarse en redes sociales y el entorno digital.

Héctor Errecart es un barbero profesional de trayectoria internacional, campeón mundial de la Organización Mundial del Cabello (OMC) y educador especializado en técnicas de alto nivel. Nacido en Argentina, ha forjado una carrera sólida como formador de barberos en América Latina, Europa y los Estados Unidos, combinando excelencia técnica con una visión pedagógica innovadora.

Con más de una década de experiencia en barbería técnica y artística, ha sido reconocido como “Best Trainer” por la OMC, y ha representado a su país en competencias internacionales de primer nivel. Su trabajo destaca por integrar cortes clásicos europeos con tendencias contemporáneas, dominando técnicas como el taper fade, pompadour, mullet creativo, y degradados de precisión.

Actualmente, ejerce como Embajador Internacional de la OMC, liderando masterclasses, seminarios técnicos y entrenamientos personalizados para barberos que buscan competir, profesionalizarse o elevar su estándar de servicio. Su estilo se basa en la disciplina, el detalle y el diseño, atributos que lo han posicionado como uno de los referentes más influyentes de la barbería profesional contemporánea.

Mientras Alfredo Pérez Carbajal, conocido profesionalmente como Alfre The Barber, es un barbero y educador con base en Miami, reconocido por su dominio técnico, estilo moderno y compromiso con la formación profesional. Su enfoque combina precisión artesanal con una mirada actualizada sobre las demandas del cliente contemporáneo.

Especializado en cortes masculinos, técnicas de tijera de alto nivel, fades, texturización y trabajo con navaja, ha desarrollado una reputación impecable tanto en el área operativa como en la educativa. A través de su presencia digital y su experiencia en formaciones presenciales, capacita a barberos emergentes y profesionales en activo, enfocándose en perfeccionar técnica, presentación y experiencia al cliente.

Alfre es un formador activo en el sur de la Florida, y ha trabajado con diversas generaciones de barberos que hoy aplican su metodología en barberías de todo el país. Su contenido formativo, difundido a través de redes sociales y workshops, se caracteriza por ser práctico, accesible y de aplicación inmediata, con especial énfasis en la calidad del acabado, la ergonomía del movimiento y la estructura del corte.

Gracias a su visión emprendedora y técnica rigurosa, se ha convertido en un nombre clave dentro del movimiento de barbería profesional de nueva generación, posicionándose como una voz experta tanto en la silla como en el aula.

Ambos educadores comparten décadas de experiencia, una ética de excelencia y un compromiso real con el desarrollo de la profesión. Su estilo colaborativo permitirá a los asistentes no solo aprender técnicas, sino también inspirarse para crecer en el oficio.

Por qué dominar las técnicas con tijera es esencial hoy

Aunque muchos barberos dominan la máquina con destreza, la verdadera maestría requiere control absoluto sobre las tijeras. Esta herramienta permite un nivel de precisión, textura y personalización que simplemente no se logra con otros métodos. Cortes en capas, desvanecidos refinados, trabajo de detalle y estilos de alto nivel dependen del dominio de la tijera.

Durante la Masterclass se abordarán técnicas clave como:

. Manejo ergonómico y selección de tijeras profesionales

. Corte sobre peine y técnicas de point cutting

. Capas, texturización y distribución del peso

. Integración entre máquina y tijera para acabados más limpios

. Uso de tijera para perfeccionar desvanecidos clásicos y cortes especiales

Los barberos que dominan estas habilidades pueden ampliar su clientela, ofrecer servicios más personalizados y posicionarse en segmentos premium del mercado.



Detalles del evento

. Fecha: Domingo 22 de junio de 2025

. Hora: 9:00 AM - 5:00 PM

. Lugar: Miami Barber Institute, 3878 SW 112th Avenue, Miami, FL 33165

. Contacto: 786-604-0800

. Idioma: Español

. Cupo limitado: Se recomienda registrarse con anticipación

Incluye:

. Demostración en vivo por ambos instructores

. Sesión de preguntas y respuestas

. Certificado de participación

. Almuerzo incluido (paella o arroz campesino)

. Ofertas y descuentos exclusivos

Evento abierto a estudiantes activos, barberos con licencia, cosmetólogos y formadores que deseen actualizarse.

Registro:

Los interesados en asistir deben registrarse exclusivamente a través de Eventbrite. El proceso es sencillo, seguro y garantiza tu lugar para esta experiencia educativa única. Para registrarte, visita el siguiente enlace:

https://www.eventbrite.com/e/masterclass-metodologias-de-perfeccionamiento-de-tecnicas-de-tijera-tickets-1344374643749?aff=oddtdtcreator

Una vez en la página, selecciona el número de entradas, completa tus datos y sigue las instrucciones de Eventbrite para confirmar tu asistencia. Se recomienda completar el registro lo antes posible, ya que el cupo es limitado y no se aceptarán inscripciones el día del evento.



Sobre Miami Barber Institute

Miami Barber Institute (MBI) es una institución educativa acreditada y licenciada por el estado de Florida, especializada en la formación profesional de barberos. MBI ofrece clases de barbería en Miami, FL, los cuales están diseñados para preparar a los estudiantes con las habilidades técnicas, el conocimiento empresarial y la preparación profesional que exige la industria actual.

MBI cuenta con dos programas principales: el programa de Barbero Restringido (Restricted Barber Program) de 600 horas, y el programa completo de Barber (Maestro Barbero) de 900 horas. Ambos están diseñados para proporcionar una formación sólida en técnicas de corte, afeitado, desvanecidos, imagen profesional, ética y desarrollo de carrera. El programa de 900 horas amplía la formación incluyendo servicios químicos como coloración, alisado y permanentes. Los estudiantes pueden elegir entre modalidades presencial o híbrida (combinando clases presenciales con instrucción a distancia supervisada). Además, MBI ofrece horarios flexibles por la mañana o en la noche, lo que permite que quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares puedan completar su formación sin sacrificar su ritmo de vida.

Miami Barber Institute está aprobado para ofrecer ayuda financiera federal a quienes califican, incluyendo becas Pell Grant y beneficios del GI Bill® para veteranos. Todos los estudiantes reciben un kit profesional de barbería y tienen acceso a una red de mentores, oportunidades prácticas y eventos en vivo con líderes de la industria. Con un enfoque centrado en la calidad educativa, el emprendimiento y la transformación social, MBI continúa posicionándose como una de las instituciones más sólidas para la formación de barberos en el sur de Florida y más allá.

