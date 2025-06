Châtillon, France, le 12 juin (22:30 CEST) 2025

DBV Technologies participera au prochain congrès EAACI 2025

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT ; CUSIP : 23306J309), une société biopharmaceutique en phase clinique, annonce aujourd'hui sa participation au congrès European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) qui se tiendra du 13 au 16 juin 2025 à Glasgow, au Royaume-Uni. DBV présentera deux posters, organisera un symposium et tiendra un stand dans le hall d'exposition de l'EAACI.

Les données qui seront présentées lors des sessions scientifiques décriront la réduction du taux de réaction avec le patch VIASKIN® peanut en cas de consommation accidentelle d'arachide (CAA) par rapport au placebo au cours de la deuxième année de l'étude de prolongation en ouvert (OLE) d’ EPITOPE, ainsi que les données issues de l'étude de phase 2 (APTITUDE) menée par la société en collaboration avec Nestlé Health Science1, afin d'évaluer la sensibilité, la spécificité et l’innocuité d'un patch VIASKIN® (DBV1605) pour le diagnostic de l'allergie au lait de vache non médiée par les IgE chez les nourrissons (âgés de plus de 28 jours et de moins de 24 mois).

« Nous sommes ravis de présenter les dernières avancées scientifiques relatives à notre plateforme VIASKIN® patch lors du congrès EAACI cette année, qui compte parmi les assemblées les plus prestigieuses et les plus fréquentées d'experts en allergologie et de leaders d'opinion du monde entier », a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. « Notre symposium offrira notamment de nouvelles perspectives sur l'immunothérapie épicutanée dans l'allergie aux arachides, avec une discussion interactive illustrant la relation clinique entre un allergologue et son patient. Nous sommes convaincus que nos présentations lors de cette édition du congrès EAACI permettront de faire progresser notre compréhension collective de l'immunothérapie épicutanée en tant que nouvelle option thérapeutique prometteuse pour les allergies alimentaires. »

Le symposium de DBV, intitulé « Peanut Allergy: Recent Research Highlights » (Allergie à l'arachide : faits marquants des recherches récentes), sera coprésidé par le professeur Gideon Lack, professeur d'allergologie pédiatrique au London Allergy Care and Knowledge, et le professeur Alexandra Santos, professeur d'allergologie pédiatrique au King's College de Londres et consultante honoraire en allergologie pédiatrique à l'Evelina London Children's Hospital. Le symposium comprendra des exposés sur la relation clinique entre les patients souffrant d’allergies alimentaires et les allergologues, présentées par Ozlem Ceylan, présidente du Patient Organization Committee de l'EAACI (pour le point de vue des patients) et le professeur Sophia Tsabouri, de l'hôpital universitaire de Ioannina, en Grèce, et présidente de la section pédiatrique de l'EAACI (pour le point de vue des allergologues) , ainsi qu'une présentation du professeur Katharina Blümchen, de l'hôpital universitaire de Francfort, en Allemagne, qui décrira les nouvelles données cliniques sur l'immunothérapie épicutanée pour l'allergie à l’arachide.

« Nous sommes impatients de partager les nouvelles données cliniques issues de la deuxième année de l'extension en ouvert de l'étude EPITOPE, qui mettent en évidence les effets protecteurs en vie réelle du patch VIASKIN® Peanut chez les enfants allergiques à l’arachide âgés de 1 à 3 ans », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, Directeur Médical chez DBV Technologies. « Ces données s'appuient sur les résultats présentés lors de l'EAACI 2024 et démontrent une réduction supplémentaire des réactions liées aux CAA avec l'augmentation de la durée du traitement. Ces résultats de la deuxième année de l'extension en ouvert de l'étude EPITOPE suggèrent que le patch VIASKIN® Peanut, s'il est approuvé, pourrait atténuer les réactions dues aux CAA, que nous savons courantes malgré les mesures d'évitement strictes prises par les familles. Nous sommes également impatients de partager les résultats de l'étude APTITUDE qui, malgré son arrêt prématuré en raison de difficultés de recrutement dans cette population de patients, et non en raison de problèmes de sécurité, constituent néanmoins une avancée encourageante dans la démonstration du large potentiel du patch VIASKIN® dans le domaine des allergies alimentaires. »

Symposium

“Peanut Allergy: Recent Research Highlights” sera coprésidé par les Professeurs Gideon Lack et Alexandra Santos (UK)

Date et lieu : Samedi 14 juin, 12 : 00 - 13 : 00 BST, salle Boisdale

Présentations : “Introduction," par le Professeur Gideon Lack “The Allergist – Food Allergic Patient Clinical Relationship” par Ozlem Ceylan et le Professeur Sophia Tsabouri “Epicutaneous Immunotherapy: New Data and Insights” par le Professeur Katharina Blümchen “Conclusion,” par le Professeur Alexandra Santos



Présentations scientifiques

“Real-World Protective Effects of Epicutaneous Immunotherapy in Peanut-allergic Toddlers” sera présenté par le Dr. Jay A. Lieberman (USA)

Titre de la session : Moderated Poster Walk, Allergen Immunotherapy 03

Date et heure de la session : Samedi, 14 juin, 2025, 12:00 – 13:00 BST

Lieu de la session : Zone des posters





“Phase 2 Study to Evaluate the Sensitivity, Specificity, and Safety of DBV1605 as a Diagnostic Tool for Non–IgE-Mediated Cow’s Milk Allergy in Children (APTITUDE)” sera présenté par le Professeur Roberto Berni-Canani (Italy)

Titre de la session : Practical Advances in Food Allergy and Management

Date et heure de la session : Dimanche 15 juin 2025, 17:30 – 19:00 BST

Lieu de la session : Dochart 1





À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Stock Market (symbole : Ticker: DBVT; CUSIP: 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris des déclarations concernant le potentiel thérapeutique du patch VIASKIN® Peanut et de l’EPIT™, la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes de réglementation, les plans et les attentes concernant le lancement de l’étude de confirmation, les plans et les attentes concernant la soumission de BLA à la FDA, le soutien prévu pour la soumission de BLA, et la capacité de l’un des produits candidats de DBV, s’il est approuvé, d’améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires. Ces déclarations et estimations prévisionnelles ne sont pas des promesses ou des garanties et impliquent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV n’a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, il y a les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes, ainsi que la capacité de DBV à mettre en œuvre avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description supplémentaires des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les déclarations prospectives de ce communiqué de presse se trouvent dans les documents réglementaires déposés par DBV auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ( » AMF »), et de la Securities and Exchange Commission ( » SEC »), y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la SEC le 7 mars 2024, ainsi que dans les dépôts et rapports futurs effectués par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. DBV Technologies n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi l’exige.

VIASKIN® et EPIT™ sont des marques de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

angela.marcucci@dbv-technologies.com

1DBV et Société des Produits Nestlé S.A (anciennement NESTEC S.A.) (« NESTEC ») ont convenu de résilier la collaboration de développement et l'accord de licence, en vertu duquel cette étude a été menée, le 30 octobre 2023.

