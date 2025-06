CGTN: จีนและสหรัฐฯ บรรลุฉันทามติเชิงหลักการหลังเจรจาการค้าเชิงลึกอย่างตรงไปตรงมา

ปักกิ่ง, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- หลังเสร็จสิ้นการประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับกลไกการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในลอนดอน CGTN ได้เผยแพร่บทความสรุปผลสำคัญและความคืบหน้าที่ได้รับ บทความดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จีนมีต่อการเจรจาบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือมากกว่าการเผชิญหน้า และเป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งว่าการแก้ไขปัญหาการค้าผ่านการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์จะเป็นผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลก

ตามแถลงการณ์ที่ฝ่ายจีนเผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา จีนและสหรัฐอเมริกาสร้างความคืบหน้าก้าวใหม่ในการแก้ไขข้อกังวลด้านเศรษฐกิจและการค้าของกันและกันได้หลังจากที่เจรจาการค้าแบบเจาะลึกและตรงไปตรงมา เป็นเวลาสองวันในลอนดอน

ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 10 มิถุนายน (ตามเวลาท้องถิ่น) สองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับกลไกการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงตามหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามฉันทามติสำคัญที่ผู้นำของทั้งสองประเทศพูดคุยกันทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน และเกี่ยวกับกรอบมาตรการเพื่อเสริมสร้างผลลัพธ์ของการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้าที่เจนีวา

รองนายกรัฐมนตรีจีน He Lifeng ผู้นำฝ่ายกิจการการค้าและเศรษฐกิจระหว่างจีน-สหรัฐฯ ของปักกิ่ง เข้าร่วมการประชุมกับผู้นำของวอชิงตัน ได้แก่ Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Howard Lutnick รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และ Jamieson Greer ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เขาเรียกการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการหารือที่สำคัญภายใต้การชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำของทั้งสองประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อยู่ที่ผลประโยชน์ร่วมกันและความร่วมมือแบบ win-win หรือประสบผลสำเร็จไปด้วยกัน และกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ในขณะที่การเผชิญหน้ากันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับจีนผ่านการเจรจาอย่างเท่าเทียมและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเสริมว่า แม้ว่าจีนจะจริงใจในการแสวงหาการหารือทางเศรษฐกิจและการค้า แต่จีนก็มีหลักการของตนเองเช่นกัน

Sun Taiyi ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Christopher Newport ในสหรัฐอเมริกากล่าวกับ CGTN ว่าการประชุมล่าสุดนี้ถือเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงปัญหาเศรษฐกิจและการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่ และช่วยผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับเข้าร่องเข้ารอยครั้ง

ความสัมพันธ์ทางการค้าเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

การประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับกลไกการหารือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จัดขึ้นเกือบหนึ่งเดือนหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายสร้างความคืบหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญในการประชุมระดับสูงเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม ที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในแถลงการณ์ร่วมกันที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม จีนและสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะลดระดับภาษีศุลกากรทวิภาคีอย่างมีนัยสำคัญ สหรัฐฯ ยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติม 91 เปอร์เซ็นต์กับสินค้าจีน โดยจีนได้ตอบแทนด้วยการยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ 91 เปอร์เซ็นต์กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ระงับ "ภาษีศุลกากรตอบโต้แบบเท่าเทียม" 24 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 90 วัน ในขณะที่จีนก็หยุดมาตรการตอบโต้ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน

ในระหว่างการโทรศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีจีน Xi Jinping กล่าวว่าการประชุมที่เจนีวาถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการค้าผ่านการเจรจาและการหารือ และได้รับการต้อนรับจากทั้งสังคมและประชาคมนานาชาติ ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและก่อให้เกิดข้อตกลงที่ดี พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าสหรัฐฯ จะร่วมมือกับจีนเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว

ทันทีหลังจากที่ปรับนโยบายภาษีศุลกากร การจองตู้คอนเทนเนอร์จากจีนไปยังสหรัฐฯ ก็พุ่งสูงขึ้นเกือบ 300 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลของ Vizion ผู้ให้บริการข้อมูลการติดตามตู้คอนเทนเนอร์

ผู้จัดการคลังสินค้าที่ท่าเรือ Yantian ในเมืองเซินเจิ้น ซึ่งควบคุมดูแลมากกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดจากจีนไปยังสหรัฐฯ ได้เปิดเผยกับ China Media Group ว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าพุ่งสูงขึ้นกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จากตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 120 ตู้ต่อวันเป็นมากกว่า 200 ตู้ต่อวัน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม

Michael Hart ประธานหอการค้าอเมริกันในจีน กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า สงครามภาษีศุลกากรนั้นเปรียบเสมือนการตรวจสอบความเป็นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าจีนเป็นตลาดที่สำคัญ ตลอดจนเป็นซัพพลายเออร์สินค้าให้กับสหรัฐฯ

หลังการประชุมที่ลอนดอน Li Chenggang ผู้แทนการค้าระหว่างประเทศของจีน กล่าวว่า มีความหวังว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเอื้อต่อการเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์ Sun กล่าวกับ CGTN ว่าฝ่ายจีนและสหรัฐฯ ได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของตนเอง และได้สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนถึงจุดยืนของกันและกันในลอนดอน

เขากล่าวเสริมว่าการประชุมครั้งนี้นำไปสู่การยอมรับร่วมกันว่าความร่วมมือ ตลอดจนการแสวงหาผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนั้น เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งดีกว่าการเผชิญหน้ากันเป็นระยะเวลานานที่จะส่งผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายในท้ายที่สุด

https://news.cgtn.com/news/2025-06-11/China-U-S-reach-principled-consensus-after-trade-talks-in-London-1E7iNezpjIA/p.html

ข้อมูลการติดต่อ:

CGTN

cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.