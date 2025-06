중국과 미국, 심도 있고 솔직한 무역협상 끝에 원칙적 합의 도출...CGTN

베이징, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 영국 런던에서 열린 제1차 중-미 경제통상협상 메커니즘 회의 이후 CGTN은 회의의 주요 결과와 진전 사항을 요약한 기사를 발표했다. 이 기사는 평등과 상호 이익에 기반한 중국의 대화 의지를 강조하는 한편 대결보다 협력의 중요성을 조명하며 건설적인 참여를 통한 무역 문제 해결이 양국의 이익에 부합하고 세계 경제 발전에 기여한다는 점을 재확인하였다.

수요일 중국 측이 발표한 성명에 따르면, 중국과 미국은 런던에서 이틀간 심도 있고 진솔한 무역 협상을 통해 양측 상호간의 경제 및 무역 우려를 해결하는 데 새로운 진전을 이뤘다고 밝혔다.

6월 9일부터 10일까지(현지 시간) 세계 최대 경제 대국인 양국은 중-미 경제통상협상 메커니즘 회의의 1차 회의를 열었다. 양국의 두 정상은 6월 5일 전화 통화에서 쌍방이 도달한 주요 합의와 제네바에서 열린 경제 무역 회담의 결과를 공고히 하기 위한 조치의 틀을 이행하는 데 원칙적으로 합의했다.

중국 측에선 중미 무역 및 경제 문제를 담당하는 허리펑(何立峰) 중국 부총리가 미국 측 대표인 Scott Bessent 재무장관, Howard Lutnick 미국 상무장관, Jamieson Greer 미국 무역대표부 대표와 함께 회의에 참석했다. 허 부총리는 이번 회의가 양국 정상의 전략적 지도하에 진행된 중요한 협의라고 지칭했다.

허 부총리는 중미 경제 무역 관계의 본질은 상호 이익과 상생 협력에 있다고 지적하면서 경제 무역 분야에서 중미 간 협력은 양측 모두에게 이익이 되고 대립은 양측 모두에게 해를 끼친다고 강조했다.

그는 또 미국이 평등한 대화와 호혜적인 협력을 통해 중국과의 무역 분쟁을 해결할 것을 촉구하면서 중국은 경제 및 무역 협의를 진지하게 추진하고 있지만 원칙도 존재한다고 덧붙였다.

미국 크리스토퍼 뉴포트 대학 (Christopher Newport University )의 정치학 부교수인 Sun Taiyi는 CGTN과의 인터뷰에서 이번 회담은 양측이 미해결 경제 및 무역 문제를 명확히 하고 양국 관계를 정상 궤도로 되돌릴 수 있는 기회를 제공했다고 밝혔다.

중국과 미국의 교역 관계는 양국 모두에게 이익

중-미 경제통상협상 메커니즘 제1차 회의는 5월 10~11일 스위스 제네바에서 열린 고위급 회의에서 양측이 상당한 진전을 이룬 후 거의 한 달 만에 열리게 되었다.

5월 12일 발표된 공동 성명에서 중국과 미국은 양국 간 관세 수준을 대폭 낮추기로 합의했다. 미국은 중국산 제품에 대한 추가 관세의 91%를 인상했고, 중국도 미국산 수입품에 대한 보복 관세의 91%를 철회함으로써 이에 화답했다. 또한 미국은 24%의 '상호 관세'를 90일 동안 유예했고 중국도 마찬가지로 상응하는 조치를 중단했다.

지난주 시진핑 중국 국가주석은 전화 통화에서 제네바에서의 회담이 대화와 협의를 통해 경제 및 무역 문제를 해결하는 데 중요한 진전을 이루었으며 양국 사회와 국제 사회가 환영한다고 말했고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 매우 성공적이며 좋은 합의가 이루어졌다고 말하면서 미국은 중국과 협력하여 합의를 이행할 것이라고 약속했다.

컨테이너 추적 데이터 제공업체인 Vizion에 따르면 관세 정책이 조정된 직후 중국에서 미국으로 향하는 컨테이너 예약이 300% 가까이 급증한 것으로 확인되었다.

중국 전체 대미 수출 물량의 4분의 1 이상을 처리하는 선전 옌톈항 (Yantian Port)의 한 화물 창고 관리자는 차이나 미디어 그룹과 가진 인터뷰에서 5월 말 기준으로 인바운드 컨테이너 물량이 60% 이상 급증하여 매일 약 120개에서 200개 이상으로 급증했다고 밝혔다.

지난달 주중 미국 상공회의소 회장인 Michael Hart는 관세 전쟁은 중국이 미국의 중요한 시장이자 상품 공급국임을 증명하는 현실 점검과 같다고 언급한 바 있다.

리청강 상무부 국제무역담판대표는 런던 회담 이후 중국과 미국 간의 신뢰를 강화하고 양국 경제무역 관계의 안정적이고 건전한 발전을 더욱 촉진하는 데 진전이 있기를 바란다고 밝혔다.

Sun 교수는 CGTN과의 인터뷰에서 중국과 미국 양측은 런던에서 각자의 전략적 역량을 입증하고 서로의 입장을 명확히 이해했다고 의견을 표명했다.

그는 이번 회담을 통해 협력과 상호 이익이 되는 결과를 추구하는 것이 장기적인 대립보다 양국의 이익에 더 부합하며, 대립이 지속될 경우 이는 궁극적으로 양국 모두에 해로울 수 있다는 점을 상호 인식하게 되었다고 덧붙였다.

https://news.cgtn.com/news/2025-06-11/China-U-S-reach-principled-consensus-after-trade-talks-in-London-1E7iNezpjIA/p.html

