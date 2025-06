CGTN: סין וארה"ב הגיעו להסכמה עקרונית לאחר שיחות סחר מעמיקות וכנות

בייג'ינג, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

לאחר סיום המפגש הראשון של סין-ארה"ב. מנגנון הייעוץ הכלכלי והמסחרי בלונדון, CGTN פרסמה מאמר המסכם את התוצאות העיקריות וההתקדמות שהושגה. המאמר מדגיש את מחויבותה של סין לדיאלוג המבוסס על שוויון ותועלת הדדית, מדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה על פני עימות, ומאשר כי פתרון סוגיות סחר באמצעות מעורבות בונה משרת את האינטרסים של שתי המדינות ותורם לפיתוח הכלכלי העולמי.

סין וארה"ב השיגו התקדמות חדשה בהתמודדות עם החששות הכלכליים והמסחריים אחת של השנייה לאחר שיחות הסחר המעמיקות והכנות שלהן שנמשכו יומיים בלונדון, על פי הצהרה שפרסם הצד הסיני ביום רביעי.

בין ה-9 ל-10 ביוני (שעון מקומי), שתי הכלכלות הגדולות בעולם קיימו את המפגש הראשון שלהן בהסכם סין-ארה"ב. מנגנון ייעוץ כלכלי ומסחרי. הם הגיעו להסכמה עקרונית על יישום הקונצנזוס החשוב שהושג על ידי שני ראשי המדינות במהלך שיחת הטלפון שלהם ב-5 ביוני ומסגרת הצעדים לגיבוש תוצאות השיחות הכלכליות והמסחריות בז'נבה.

סגן ראש ממשלת סין, הא ליפנג (He Lifeng), האיש המוביל של בייג'ינג ביחסי סין-ארה"ב לענייני סחר וכלכלה, השתתף בפגישה עם שר האוצר סקוט בסנט (Scott Bessent), שר המסחר האמריקאי הווארד לוטניק (Howard Lutnick) ונציג הסחר של ארה"ב ג'יימיסון גריר (Jamieson Greer). הוא כינה את הפגישה התייעצות חשובה בהנחיה אסטרטגית של שני ראשי המדינות.

בשים לב לכך שהמהות של סין-ארה"ב יחסי הכלכלה והסחר טמונים בתועלת הדדית ושיתוף פעולה מנצח, סגן ראש הממשלה אמר כי שיתוף הפעולה בין סין לארצות הברית בתחום הכלכלי והסחר מועיל לשני הצדדים, בעוד שעימות פוגע בשניהם.

הוא גם דחק בארה"ב לפתור את סכסוכי הסחר עם סין באמצעות דיאלוג שוויוני ושיתוף פעולה מועיל הדדי, והוסיף כי בעוד שסין כנה בקידום התייעצויות כלכליות ומסחריות, יש לה גם עקרונות משלה.

הפגישה האחרונה סיפקה הזדמנות לשני הצדדים להבהיר את סוגיות הכלכלה והסחר העומדות על הפרק ולעזור להחזיר את היחסים הבילטרליים למסלולם, אמר סון טאי-יי, פרופסור חבר למדע המדינה באוניברסיטת כריסטופר ניופורט בארצות הברית, ל-CGTN.

קשרי סחר מועילים לשניהם

המפגש הראשון של סין-ארה"ב, מנגנון הייעוץ הכלכלי והמסחרי התקיים כמעט חודש לאחר ששני הצדדים השיגו התקדמות משמעותית בפגישה בדרג גבוה, והוא התקיים בימים 10-11 במאי, בז'נבה, שוויץ.

בהצהרה משותפת שפורסמה ב-12 במאי, סין וארה"ב הסכימו להפחית משמעותית את רמות המכסים הדו-צדדיות. ארה"ב הסירה 91% מהמכסים הנוספים שלה על סחורות סיניות, וסין הגיבה בכך שהסירה 91% מהמכסים הנקמניים שלה על יבוא מארה"ב. בנוסף, ארה"ב השעתה "מכסים הדדיים" של 24% למשך 90 יום, בעוד שסין עצרה באופן דומה את צעדי הנגד המקבילים שלה.

במהלך שיחת הטלפון ביניהם בשבוע שעבר, אמר נשיא סין שי ג'ינפינג כי הפגישה בז'נבה סימנה צעד חשוב קדימה בפתרון סוגיות כלכליות וסחר באמצעות דיאלוג והתייעצות והתקבלה בברכה על ידי החברות והקהילה הבינלאומית, בעוד שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כינה אותה מוצלחת מאוד ואמר שהיא הניבה עסקה טובה. התחייבות שארה"ב תעבוד עם סין כדי להוציא לפועל את העסקה.

מיד לאחר התאמת מדיניות המכסים, הזמנות מכולות מסין לארה"ב זינקו בכמעט 300 אחוזים, לפי Vizion, ספקית נתוני מעקב אחר מכולות.

מנהל במחסן מטענים בנמל יאנטיאן בשנזן, המטפל ביותר מרבע מנפח היצוא הכולל של סין לארה"ב, אמר ל-China Media Group כי נפח המכולות הנכנסות זינק ביותר מ-60%, וקפץ מכ-120 ליותר מ-200 מכולות על בסיס יומי בסוף מאי.

מלחמת המכסים היא כמו בדיקת מציאות, שמוכיחה שסין היא שוק חשוב כמו גם ספקית סחורות לארה"ב, אמר מייקל הארט, נשיא לשכת המסחר האמריקאית בסין, בחודש שעבר.

לאחר הפגישה בלונדון, נציג הסחר הבינלאומי של סין, לי צ'נג-גאנג (Li Chenggang), אמר כי יש לקוות שההתקדמות שהושגה תתרום לחיזוק האמון בין סין לארה"ב ולקידום נוסף של פיתוח יציב ובריא של קשרי הכלכלה והסחר בין שתי המדינות.

פרופסור סון אמר ל-CGTN כי הצד הסיני והאמריקאי הפגינו את יכולותיהם האסטרטגיות וביססו הבנה ברורה של עמדותיו של זה בלונדון.

הפגישה הובילה להכרה הדדית בכך ששיתוף פעולה - וחתירה לתוצאות מועילות לשני הצדדים - משרתים את האינטרסים שלהם טוב יותר מעימות ממושך, שבסופו של דבר יזיק לשניהם.

