CGTN: China e EUA alcançam consenso de princípios após negociações comerciais profundas e francas

PEQUIM, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após a conclusão da primeira reunião do mecanismo de consulta econômica e comercial China-EUA em Londres, a CGTN publicou um artigo resumindo os principais resultados e progressos alcançados. O artigo ressalta o compromisso da China com o diálogo baseado na igualdade e no benefício mútuo, enfatiza a importância da cooperação em detrimento do confronto e reafirma que a resolução de questões comerciais por meio de um engajamento construtivo atende aos interesses de ambos os países e contribui para o desenvolvimento econômico global.

A China e os Estados Unidos fizeram novos progressos na abordagem das preocupações econômicas e comerciais conjuntas após dois dias de negociações comerciais aprofundadas e sinceras em Londres, de acordo com um comunicado divulgado pelo lado chinês na quarta-feira.

De 9 a 10 de junho (horário local), as duas maiores economias do mundo realizaram sua primeira reunião do mecanismo de consulta econômica e comercial China-EUA. Eles chegaram a um acordo de princípios sobre a implementação do importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado durante o telefonema de 5 de junho e o quadro de medidas para consolidar os resultados das negociações econômicas e comerciais em Genebra.

O vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, principal responsável pelos assuntos comerciais e econômicos entre a China e os EUA, participou da reunião com o Secretário do Tesouro de Washington, Scott Bessent, o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer. Ele disse que a reunião foi uma consulta importante sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado.

Observando que a essência das relações econômicas e comerciais China-EUA está na cooperação e benefícios mútuos, o vice-primeiro-ministro disse que a cooperação entre a China e os Estados Unidos no campo econômico e comercial beneficia ambos os lados, enquanto o confronto prejudica ambos.

Ele também instou os Estados Unidos a resolver disputas comerciais com a China por meio de diálogo igualitário e cooperação mutuamente benéfica, acrescentando que, embora a China seja sincera na busca de consultas econômicas e comerciais, também tem seus princípios.

A última reunião representou uma oportunidade para ambos os lados esclarecerem as questões econômicas e comerciais pendentes e ajudarem a orientar as relações bilaterais de volta ao normal, disse Sun Taiyi, professor associado de ciência política da Christopher Newport University, nos Estados Unidos, à CGTN.

Laços comerciais mutuamente benéficos

A primeira reunião do mecanismo de consulta econômica e comercial China-EUA ocorreu quase um mês depois que ambos os lados avançaram substancialmente durante uma reunião de alto nível, de 10 a 11 de maio, em Genebra, Suíça.

Em uma declaração conjunta emitida em 12 de maio, a China e os EUA concordaram em reduzir significativamente os níveis tarifários bilaterais. Os EUA removeram 91% das suas tarifas adicionais sobre produtos chineses, com a China por sua vez, removendo também 91% das suas tarifas de retaliação sobre as importações dos EUA. Além disso, os EUA suspenderam 24% das "tarifas recíprocas" por 90 dias, enquanto a China também suspendeu suas contramedidas correspondentes.

Durante o telefonema na semana passada, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que a reunião em Genebra marcou um importante passo rumo à resolução de questões econômicas e comerciais por meio do diálogo e da consulta, e foi bem recebida pelas sociedades e pela comunidade internacional. O presidente dos EUA, Donald Trump disse que a reunião teve um grande sucesso, resultando em um bom acordo, prometendo que os EUA iriam trabalhar com a China para executar o acordo.

Imediatamente após o ajuste das políticas tarifárias, as reservas de contêineres da China para os EUA aumentaram quase 300%, de acordo com a Vizion, um provedor de dados de rastreamento de contêineres.

Um gerente de um armazém de carga no Porto de Yantian, em Shenzhen, que lida com mais de um quarto do volume total de exportação da China para os EUA, disse ao China Media Group que o volume de entrada de contêineres aumentou mais de 60%, saltando de aproximadamente 120 para mais de 200 contêineres diariamente no final de maio.

A guerra tarifária é como uma verificação da realidade, provando que a China é um mercado importante, bem como um fornecedor de bens para os EUA, disse Michael Hart, presidente da Câmara de Comércio Americana na China, no mês passado.

Após a reunião de Londres, o representante de comércio internacional da China, Li Chenggang, disse que o progresso alcançado deve levar ao fortalecimento da confiança entre a China e os EUA e promover ainda mais o desenvolvimento estável e saudável dos laços econômicos e comerciais entre os dois países.

O professor Sun disse à CGTN que os lados chinês e americano demonstraram suas respectivas capacidades estratégicas e estabeleceram uma compreensão clara das suas posições em Londres.

A reunião levou a um reconhecimento mútuo de que a cooperação – e a busca de resultados mutuamente benéficos – serve melhor aos seus interesses do que o confronto prolongado, o que acabaria por ser prejudicial para ambos os países, ele acrescentou.

