CGTN: Kina og USA når til principiel enighed efter dybdegående og åbne handelsforhandlinger

BEIJING, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Efter afslutningen på det første møde i London for den økonomiske og handelsmæssige konsultationsmekanisme mellem Kina og USA offentliggjorde CGTN en artikel, der opsummerede de vigtigste resultater og fremskridt. Artiklen fremhæver, at Kina forpligter sig til dialog baseret på lighed og gensidige fordele, samt vigtigheden af samarbejde frem for konfrontation. Den bekræfter også, at en løsning af de handelsmæssige problemer gennem konstruktivt engagement vil være i begge landes interesse og kan bidrage til global økonomisk udvikling.

Ifølge en erklæring udsendt af den kinesiske delegation onsdag har Kina og USA efter deres to dage lange, dybdegående og åbne handelsforhandlinger i London gjort nye fremskridt i forhold til at håndtere hinandens økonomiske og handelsmæssige bekymringer.

Fra den 9. til den 10. juni (lokal tid) afholdt verdens to største økonomier deres første møde i den økonomiske og handelsmæssige konsultationsmekanisme mellem Kina og USA. De nåede til en principiel aftale om implementering af den vigtige konsensus, som de to statsoverhoveder kom frem til ved deres telefonsamtale den 5. juni, samt implementering af en struktur til at konsolidere resultaterne fra de økonomiske og handelsmæssige forhandlinger i Genève.

Den kinesiske vicepremierminister He Lifeng er Beijings ledende person for de handelsmæssige og økonomiske anliggender mellem Kina og USA, og han deltog i mødet med den amerikanske finansminister Scott Bessent, den amerikanske handelsminister Howard Lutnick og den amerikanske handelsrepræsentant Jamieson Greer fra Washington. Han kaldte mødet for et vigtigt trin for den strategiske afstemning mellem de to statsoverhoveder.

Vicepremierministeren bemærkede, at essensen af de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem Kina og USA fører til gensidige fordel og et win-win-samarbejde, og sagde, at samarbejdet mellem Kina og USA på det økonomiske og handelsmæssige område gavner begge sider, hvorimod konfrontation skader begge.

Han opfordrede også USA til at løse de handelsmæssige tvister med Kina gennem ligeværdig dialog og gensidigt fordelagtigt samarbejde og tilføjede, at Kina er oprigtig i de økonomiske og handelsmæssige konsultationer og samtidig er tro mod egne principper.

Sun Taiyi, der er lektor i statskundskab ved Christopher Newport University i USA, fortalte til CGTN, at det seneste møde gav begge sider mulighed for at afklare udestående økonomiske og handelsmæssige spørgsmål og få de bilaterale forbindelser tilbage på ret kurs.

Handelsbånd gavner begge parter

Det første møde i den økonomiske og handelsmæssige konsultationsmekanisme mellem Kina og USA fandt sted næsten en måned efter, at begge sider havde gjort betydelige fremskridt på et møde på højt niveau den 10. til 11. maj i Genève, Schweiz.

I en fælles erklæring fra den 12. maj blev Kina og USA enige om markant at reducere de bilaterale toldniveauer. USA ophævede 91 procent af sine yderligere toldsatser på kinesiske varer, og Kina gengældte dette ved at fjerne 91 procent af sine gengældelsestoldsatser på amerikanske importvarer. Derudover suspenderede USA sine 24 procents "gensidige toldsatser" i 90 dage, mens Kina ligeledes satte sine tilsvarende modforanstaltninger på pause.

Under deres telefonsamtale i sidste uge sagde den kinesiske præsident Xi Jinping, at mødet i Genève markerede et vigtigt skridt fremad i forhold til at løse de økonomiske og handelsmæssige problemer gennem dialog og konsultation, og at det blev hilst velkommen af begge lande samt det internationale samfund. Den amerikanske præsident Donald Trump kaldte det meget vellykket og sagde, at det resulterede i en god aftale, idet han lovede, at USA vil samarbejde med Kina om at gennemføre aftalen.

Ifølge Vizion, en udbyder af containersporingsdata, steg antallet af containerbookinger fra Kina til USA med næsten 300 procent umiddelbart efter justeringen af toldpolitikkerne.

En leder på et fragtlager i Yantian Port i Shenzhen, der håndterer over en fjerdedel af Kinas samlede eksportvolumen til USA, fortalte China Media Group, at antallet af indgående containere var steget med over 60 procent, fra cirka 120 til mere end 200 containere dagligt i slutningen af maj.

Michael Hart, præsident for det amerikanske handelskammer i Kina, sagde sidste måned, at toldkrigen er som et realitetstjek, der viser, at Kina er et vigtigt marked såvel som en vigtig leverandør af varer til USA.

Efter mødet i London sagde Kinas internationale handelsrepræsentant, Li Chenggang, at man håber, at de etablerede fremskridt vil styrke tilliden mellem Kina og USA og yderligere fremme en stabil og sund udvikling af de økonomiske og handelsmæssige bånd mellem de to lande.

Professor Sun fortalte CGTN, at både den kinesiske og amerikanske side i London har fået vist deres respektive strategiske evner og fået en klar forståelse af hinandens positioner.

Han tilføjede, at mødet har ført til en gensidig erkendelse af, at samarbejde – og at søge gensidigt fordelagtige resultater – tjener deres interesser bedre end langvarig konfrontation, der i sidste ende blot ville vise sig at være skadelig for begge parter.

