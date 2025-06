CGTN: الصين والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق مبدئي عقب محادثات تجارية مُعَمَّقة وصريحة

بكين, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- عقب اختتام الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة في لندن، نشرت شبكة CGTN مقالاً يلخص أبرز النتائج والتقدم المُحرز. يُبرز المقال التزام الصين بالحوار القائم على المساواة والمنفعة المتبادلة، ويشدد على أهمية التعاون بدلاً من الصراع، ويُجدد التأكيد على أن تسوية القضايا التجارية عبر الحوار البنَّاء يخدم مصالح البلدين ويُسهم في التنمية الاقتصادية العالمية.

أحرزت الصين والولايات المتحدة تقدمًا جديدًا في معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وذلك عقب محادثات تجارية مُعَمَّقة وصريحة استمرت يومين في لندن، وفقًا لبيان صدر عن الجانب الصيني يوم الأربعاء.

عقدت الصين والولايات المتحدة، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أول اجتماع ضمن إطار آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بينهما، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 10 يونيو (بالتوقيت المحلي). وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن تنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين خلال مكالمتهما الهاتفية في 5 يونيو، والإطار العام للإجراءات الهادفة إلى ترسيخ نتائج المحادثات الاقتصادية والتجارية التي جرت في جنيف.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، He Lifeng، بصفته المسؤول الرئيسي عن الشؤون الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب نظيره الأمريكي وزير الخزانة Scott Bessent، ووزير التجارة Howard Lutnick، والممثل التجاري الأمريكي Jamieson Greer. ووصف الاجتماع بأنه مشاورات مهمة بإشراف استراتيجي من زعيمي البلدين.

أشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة يكمُن في المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين، وقال إن التعاون بين الصين والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري يعود بالنفع على كلا البلدين، في حين أن الصراع يضر بهما معًا.

كما حَثّ الولايات المتحدة على تسوية النزاعات التجارية مع الصين من خلال الحوار المتكافئ والتعاون المثمر للجانبين، مضيفًا أن الصين تلتزم بمبادئها إلى جانب حرصها على المشاورات الاقتصادية والتجارية.

قال Sun Taiyi، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة Christopher Newport في الولايات المتحدة، لشبكة CGTN إن الاجتماع الأخير أتاح فرصة لكلا الجانبين لتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والتجارية العالقة والمساعدة في إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

العلاقات التجارية تخدم مصالح البلدين

عُقِد الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد نحو شهر من إحراز الجانبين تقدمًا ملموسًا في اجتماعهم رفيع المستوى الذي انعقد في يومي 10 و11 مايو في جنيف، سويسرا.

أعلنت الصين والولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر في 12 مايو، عن خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين. وألغت الولايات المتحدة 91% من الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية، فيما بادلتها الصين بإلغاء 91% من رسومها الانتقامية على الواردات الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، علّقت الولايات المتحدة جزءًا من "الرسوم الجمركية المتبادلة" بنسبة 24% لمدة 90 يومًا، في حين أوقفت الصين بالمثل إجراءاتها المضادة المماثلة.

خلال مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي، قال الرئيس الصيني Xi Jinping إن اجتماع جنيف مثّل خطوة مهمة نحو تسوية الخلافات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار والتشاور، وقد لقي ترحيبًا من كلا المجتمعين ومن المجتمع الدولي. وفي المقابل، وصف الرئيس الأمريكي Donald Trump الاجتماع بأنه مثمر للغاية، مشيرًا إلى أنه أثمر عن اتفاقٍ جيدٍ، ومؤكدًا التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الصين لتنفيذ هذا الاتفاق.

وفقًا لما أفادت به شركة Vizion، المتخصصة في تتبع بيانات الحاويات، شهدت حجوزات الحاويات من الصين إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة تقارب 300% بعد تعديل السياسات الجمركية مباشرةً.

قال أحد مديري مستودعات الشحن في ميناء Yantian بمدينة شنتشن، والذي يتولى معالجة أكثر من ربع إجمالي حجم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، لوسائل الإعلام الصينية إن حجم الحاويات الواردة قد ارتفع بأكثر من 60%، حيث قفز من نحو 120 إلى أكثر من 200 حاوية يوميًا بنهاية شهر مايو.

قال Michael Hart، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، الشهر الماضي، إن الحرب الجمركية بمثابة اختبار للواقع، تُثبت أن الصين سوق مهم للولايات المتحدة إلى جانب كونها موردًا للسلع أيضًا.

قال Li Chenggang، الممثل الصيني للتجارة الدولية، عقب اجتماع لندن، إنه من المأمول أن يُسهم التقدم المُحرز في تعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة، ودفع عجلة التنمية المستدامة والقوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

صرح البروفيسور Sun لشبكة CGTN إن الجانبين الصيني والأمريكي أظهرا قدراتهما الاستراتيجية وتمكّنا من ترسيخ فهم واضح لمواقف بعضهما البعض خلال اجتماع لندن.

وأضاف أن الاجتماع أدى إلى اعتراف متبادل بأن التعاون - والسعي لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين - يخدم مصالحهما بشكل أفضل من الصراع المُطَوّل، الذي سيؤدي في النهاية إلى الإضرار بالطرفين.

